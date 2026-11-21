Прапор Фінляндії / © Associated Press

Реклама

Міністерство оборони Фінляндії підтвердило атаку безпілотника на російське торговельне судно в міжнародних водах Фінської затоки. Корабель зазнав пошкоджень. Інцидент стався вранці в суботу, 21 листопада, на захід від острова Суурсаарі (Гогланд).

Про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії.

Реклама

За інформацією фінського оборонного відомства, Сили оборони країни зафіксували атаку безпілотника на російське торговельне судно у східній частині Фінської затоки.

Реклама

«Торговельне судно зазнало пошкоджень», — зазначили у міністерстві.

До місця інциденту направили сили та засоби Прикордонної охорони Фінляндії, які мають зайнятися подальшим з’ясуванням обставин події.

Крім того, фінські Сили оборони повторно запровадили тимчасові обмеження на польоти авіації та судноплавство у східній частині Фінської затоки.

У відомстві пояснили, що це запобіжний захід, необхідний для захисту сторонніх осіб і забезпечення можливості державним органам оперативно діяти в разі нових атак безпілотників.

Реклама

Фінляндія також поінформувала своїх союзників про інцидент. Подальше інформування щодо обставин атаки доручили Прикордонній охороні.

Що відомо про уражене судно

Раніше про атаку на вантажне судно у Фінській затоці повідомив губернатор Ленінградської області Росії Олександр Дрозденко.

За його словами, корабель прямував до Калінінграда, а атаку на нього здійснили два безпілотники.

Водночас російська влада не повідомила, яке саме судно зазнало пошкоджень.

Реклама

Видання The Insider припускає, що ціллю атаки міг стати вантажний корабель Sparta II, який ходить під російським прапором і перебуває під санкціями США через перевезення зброї.

Офіційного підтвердження того, що атакованим судном був саме Sparta II, наразі немає. Так само поки не встановлено, хто здійснив атаку безпілотників.

Нагадаємо, 11 листопада у Фінській затоці Сили оборони України уразили малий ракетний корабель «Буян-М» — «Наро-Фомінськ», який є носієм крилатих ракет «Калібр» та «Онікс».

Новини партнерів

Новини партнерів