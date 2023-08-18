Російське терористичне угруповання "Вагнер" буде розгромлене, якщо вторгнеться до Польщі — Годжес

Контингент російського терористичного етичного угруповання "Вагнер" буде розгромлений, якщо перед не білорусько-польский кордон, оскільки у "вагнерівців" нема достатньо озброєння, щоб загрожувати Польщі.

Таку думку висловив колишній головнокомандувач сухопутних військ США в Європі Бен Годжес, інформує Newsweek.

"Контингент «Вагнера» в Білорусі буде розгромлений польськими військами, якщо вони дійсно спробують перетнути кордон", – сказав Ходжес.

З його думкою погоджується інший військовий аналітик Джордж Баррос.

Він нагадав, що раніше російське міністерство оборони зажадало, щоб "вагнерівці" здали все своє важке озброєння і західні розвідки повідомляють, що вони це зробили.

"Немає жодних доказів того, що у них є польова артилерія, бойові машини піхоти, основні бойові танки або будь-яка інша техніка, необхідна для проведення серйозного наступу проти військових сусідньої національної держави", - сказав Баррос.

Крім того, ані нагадав, що російські війська вторгалися до України з півночі 2022 року значно більшим контингентом, але нічого зробити не змогли.

"Російська армія не змогла взяти Київ 30-тисячним військом 2022 року. Чотири тисячі значною мірою ізольованих військовослужбовців «Вагнера» не становлять серйозної загрози ні для кого в безпосередньому сусідстві з Білоруссю, будь то Польща, Литва чи Україна", – пояснив Баррос.

Однак, присутність бойовиків "Вагнер" на території Білорусі не буде зайвою для Москви та Мінська, оскільки вони можуть бути задіяні в підготовці переважно недосвідчених білоруських збройних сил або використані Лукашенком як своєрідна гвардія на випадок, якщо всередині країни знову виникне протестний рух, подібний до того, що спалахнув у серпні 2020 року.

Також російський диктатор Путін може їх використовувати для тиску на режим Лукашенка. Також "вагнерівці" можуть бути використані для перевірки того, як далеко можуть просунутись союзні Росії війська, не порушуючи положення про колективну оборону за статтею 5 НАТО.

"Якщо сили "Вагнер" коли-небудь опиняться в якомусь зіткненні з військами НАТО, Росія намагатиметься відмежуватись від того, що станеться", - сказав Годжес.

Нагадаємо, раніше литовський військовий експерт Даріус Антанаітіс заявив, що наразі білоруська армія погано навчена і не становить загрози для країн Балтії.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Республіки Польща Анджей Дуда заявив, що хоче, щоби Білорусь припинила гібридні атаки на польському кордоні.

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