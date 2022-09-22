Російське “вторгнення” у Грузію: після оголошеної мобілізації на кордоні утворилися затори (відео)

Після того, як президент РФ Володимир Путін оголосив “часткову мобілізацію”, на КПП "Верхній Ларс", розташованому на кордоні Росії та Грузії, утворилися велетенські затори.

Відео транспортного колапсу оприлюднило видання "Ехо Кавказу".

На опублікованих кадрах видно, що серед транспорту переважають легкові автомобілі з російськими номерами.

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Охочі перетнути кордон і втекти подалі від військкоматів нехтують правилами дорожнього руху та виїжджають на зустрічну смугу, аби лиш зробити це якнайшвидше. Відповідно, затори утворилися по обидва боки кордону.

КПП "Верхній Ларс" - це єдиний сухопутний перехід, яким можна потрапити до Грузії легально, решта способів або протизаконні, або передбачають досить великий гак через Азербайджан.

Нагадаємо, після оголошеної мобілізації в Росії стали масово купувати квитки до інших країн. Найбільшим попитом користуються Грузія, Туреччина та Вірменія.

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