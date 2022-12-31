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Російські атаки по Україні лише посилюють рішучість Америки: посол США - про масовані обстріли

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Російські атаки по Україні лише посилюють рішучість Америки: посол США - про масовані обстріли

Фото: Associated Press

Брінк нагадала, сьогоднішня російська атака стала третьою за святковий тиждень.

Посольство США відреагували на передноворічну масовану атаку Росії по Україні. Пані посол США в Україні Бріджит Брінк наголосила, що ці атаки лише посилюють рішучість Америки.

Про це дипломатка написала у Twitter.

"Вже втретє цього святкового тижня Росія здійснила невибіркові обстріли українців, завдаючи ударів по будинках, готелях та інших цивільних об'єктах. Ці атаки, особливо жахливі цієї пори року, лише посилюють рішучість як відважних українців, так і нашу", - йдеться у її дописі.

Нагадаємо, 31 грудня Російська Федерація масовано обстріляла ракетами українські міста. Ракети запускали як комплекси наземного базування, так стратегічна авіація із Каспійського моря. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, окупанти випустили по Україні понад 20 крилатих ракет, 12 з них збили ППО.

Український президент Володимир Зеленський прокоментував ракетні удари Росії та запевнив, що "держава-терорист РФ не отримає прощення".

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Дата публікації
Перегляди
529
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