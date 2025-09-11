Російські атаки на країни НАТО: у NYT пояснили справжню мету Кремля

Володимир Путін / © kremlin.ru

Росія продовжує підвищувати ставки у війні, атакувавши не лише Україну, а й територію її союзників. Нещодавні удари російських безпілотників по об’єктах у Польщі, члена НАТО, стали черговим кроком, що, на думку аналітиків, є перетином так званих «червоних ліній».

Про це йдеться в аналізі The New York Times.

Москва, однак, традиційно заперечує свою причетність до таких інцидентів, що є частиною її довготривалої стратегії. У виданні нагадують, що Росія давно використовує тактику заперечення. Так було і 2014 року, коли Володимир Путін заявив, що «зелені чоловічки» у Криму не були російськими солдатами. Ця примітивна, але ефективна тактика дозволила тоді послабити реакцію Заходу.

Хоча Росія веде бойові дії на межі своїх можливостей, аналітики вважають, що вона все ще здатна на провокації, такі як удари по західних об’єктах в Україні або прольоти безпілотників через кордон НАТО. Водночас деякі експерти зазначають, що й західні союзники України перетнули «червоні лінії» Кремля, надавши Києву далекобійні ракети, які пізніше було дозволено використовувати для ударів по території РФ.

За словами неназваного радника з Офісу президента України, навіть невизнана атака може принести Росії переваги в переговорах. Наприклад, Кремль може використати таку ситуацію в межах стратегії «ескалації для деескалації» — запропонувати Польщі та її союзникам гарантії проти майбутніх атак як поступку в переговорах, вимагаючи натомість інші поступки.

Ця тактика дозволяє Росії маніпулювати сприйняттям ситуації та створювати приводи для подальших переговорів, водночас залишаючись у тіні.

Нагадаємо, що ввечері 10 вересня у Польщі виявили уламки десяти російських безпілотників, що становило близько половини від загальної кількості, яка залетіла до повітряного простору країни.

Президент Польщі Кароль Навроцький повідомив, що провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Головною темою обговорення стало вторгнення російських безпілотників до польського повітряного простору.

Згодом, Навроцький назва російську дронову атаку провокацією та «перевіркою» як для військових, так і для політиків. Польський лідер наголошує, що військові успішно впоралися зі своїми завданнями під час нальоту БпЛА.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що атака російськими дронами на Польщу мала три мети. Одна з них — аби партнери не передавали Україні засоби протиповітряної оборони.