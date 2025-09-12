Російський дрон у Польщі / © Associated Press

Під час масованої повітряної атаки України 10 вересня Росія цілеспрямовано відправила частину безпілотників до Польщі.

Про це повідомляє «Суспільне», посилаючись на свої джерела у Генеральному штабі ЗСУ.

Так, за словами співрозмовника, російські БпЛА рухались двома групами, не маневруючи, прямо до кордону з Польщею. Перша група — через територію України, друга — через Білорусь.

«Ми маємо інформацію про те, як це все відбувається. У нас є програмний продукт, який дозволяє бачити, як летів, хто летів і куди летів. Ми не вбачаємо там впливу наших засобів радіоелектронної боротьби, оскільки, ймовірно, їх системи наведення були побудовані з використанням систем стійких до впливу РЕБ. Адже БПЛА рухались прямо. Тому я вважаю, що це однозначно було спрямовано для того, щоб ці „шахеди“ долетіли до Польщі», — сказав співрозмовник із Генштабу.

Також співрозмовник підтвердив інформацію, що у безпілотниках, що залетіли до Польщі, містились сім-картки.

Атака дронів на Польщу 10 вересня

У ніч проти 10 вересня в повітряний простір Польщі залетіли російські безпілотні літальні апарати.

Президент Польщі Кароль Навроцький охарактеризував атаку російських дронів як «провокацію» не лише для армії й політичного керівництва, а й для перевірки готовності НАТО реагувати на такі інциденти.

Згодом прем’єр Дональд Туск наголосив, що спроби перекласти провину за вторгнення безпілотників на Україну є дезінформацією та маніпуляцією. Він підкреслив, що «відповідальність лежить на Російській Федерації».

Віцепрем’єр-міністр та міністр цифровізації Кшиштоф Гавковскі заявив, що Польща має всі докази того, що атака безпілотників вночі 10 вересня була спланованою провокацією Російської Федерації.

Водночас перша реакція президента США Дональда Трампа на інцидент обмежилася лаконічним дописом у соцмережі без прямого осуду Москви. Він написав: «Що це за порушення Росією повітряного простору Польщі дронами? Отакої».

Наступного дня, 11 вересня, Трамп припустив, що атака РФ могла бути «помилкою», однак водночас визнав, що вкрай незадоволений цією ситуацією.