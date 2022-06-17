Російські бізнесмени активно їдуть до Ірану, щоб навчитися обходити санкції Заходу - Financial Times

Через санкції в Ірані високий рівень інфляції та бідності, але місцевий бізнес налагодив експорт та імпорт в обхід обмежень через Туреччину та північний Ірак.

Російські бізнесмени почали активно їздити до Ірану, щоб вивчити досвід життя цієї країни під санкціями США та інших країн Заходу.

Про це повідомляє Financial Times.

Видання зазначає, що раніше підприємці з Росії приїжджали до Ірану, щоб продавати свою продукцію, а тепер хочуть закуповувати іранську і знайомитися з життям під обмеженнями Заходу.

Місцевий гід розповів журналістам, що у травні він організував візити 160 росіян — у чотири рази більше, ніж було в середньому за місяць до пандемії коронавірусу. Переважно в країну їдуть підприємці, які цікавляться закупівлею запчастин для важкої техніки та будівельними матеріалами.

За словами співрозмовника видання, російських бізнесменів дивує присутність в Ірані товарів західних брендів, зокрема смартфонів Apple. Самі бренди не можуть працювати в країні через санкції, і неясно, як ці товари потрапляють до Ірану.

Як стверджують представники місцевого бізнесу, найпопулярніші шляхи обходу санкцій пролягають через Туреччину та північний Ірак.

Наразі росіяни сильно відстають від іранців щодо доступу до світового чорного ринку для купівлі вироблених у США та Європі компонентів.

Нагадаємо, санкції, запроваджені проти Росії США та Євросоюзом, діють, попри заяви Кремля. Через фінансові обмеження мільйони росіян залишилися без багатьох предметів щоденного побуту.

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