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Російські бомбардувальники біля Аляски та удар по енергетичному об’єкту Кривого Рогу: головні новини ночі 19 жовтня

Дата публікації
Перегляди
1972
Час на прочитання
1 хв
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Російські бомбардувальники біля Аляски та удар по енергетичному об’єкту Кривого Рогу: головні новини ночі 19 жовтня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 19 жовтня:

  • Американські винищувачі F-16 засікли та перехопили два російських бомбардувальники Ту-95 Bear-H поблизу Аляски. Читати далі –>
  • Ворог завдав удару по об’єкту енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі Дніпропетровщини. Читати далі –>
  • США, Велика Британія та Франція 19 жовтня планують обговорити ймовірне постачання Іраном зброї до Росії на закритому засіданні Ради Безпеки ООН. Читати далі –>
  • У Німеччині звільнили керівника служби кібербезпеки після повідомлень про його можливі зв’язки з російською розвідкою. Читати далі –>
  • СБУ прийшла з обшуками до мера Білгород-Дністровського, той влаштував бійку. Читати далі –>

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Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
1972
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