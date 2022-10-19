Російські бомбардувальники біля Аляски та удар по енергетичному об’єкту Кривого Рогу: головні новини ночі 19 жовтня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 19 жовтня:
- Американські винищувачі F-16 засікли та перехопили два російських бомбардувальники Ту-95 Bear-H поблизу Аляски. Читати далі –>
- Ворог завдав удару по об’єкту енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі Дніпропетровщини. Читати далі –>
- США, Велика Британія та Франція 19 жовтня планують обговорити ймовірне постачання Іраном зброї до Росії на закритому засіданні Ради Безпеки ООН. Читати далі –>
- У Німеччині звільнили керівника служби кібербезпеки після повідомлень про його можливі зв’язки з російською розвідкою. Читати далі –>
- СБУ прийшла з обшуками до мера Білгород-Дністровського, той влаштував бійку. Читати далі –>
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