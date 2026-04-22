Російські бомбардувальники над Балтійським морем: Франція підняла Rafale для перехоплення

Rafale / © defence-ua.com

У середу, 22 квітня, французькі винищувачі Rafale, розгорнуті в Литві в межах місії НАТО Baltic Air Policing, двічі за день терміново піднімалися в повітря для перехоплення російських військових літаків.

Про це повідомляє Presse-citron.

Йдеться про розвідувальний Іл-20, два стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, а також винищувачі Су-30 і Су-35. Загалом було зафіксовано близько десяти російських повітряних суден.

Естафета перехоплень над Балтикою

Як зазначає джерело, операція стала частиною масштабного перехоплення над Балтійським морем. Спочатку російські літаки, що вилетіли з бази Сольці, супроводжували данські F-35A поблизу острова Борнгольм. Згодом до операції долучилися шведські винищувачі JAS 39 Gripen біля острова Готланд.

Французькі Rafale завершили цю «естафету», взявши цілі на супровід і вивівши їх за межі контрольованої зони. У французькій армії зазначили, що діяли «пропорційно рівню загрози» та в межах захисту повітряного простору Альянсу.

Того ж дня відбулася ще одна операція — було перехоплено і супроводжено два окремі російські винищувачі Су-30 і Су-35.

Регулярні інциденти на тлі війни в Україні

Подібні інциденти стали звичними з початку повномасштабної війни Росії проти України. У регіоні Балтики фіксують активність російської авіації, безпілотників і навіть підводних човнів поблизу критичної інфраструктури.

Зокрема, у 2025 році французький літак Atlantique-2 зазнав спроб радіоелектронного придушення під час польоту над Балтійським морем.

Експерти зазначають, що після вторгнення в Україну у 2022 році Балтійський регіон став ключовою зоною демонстрації сили та перевірки реакції НАТО з боку Росії.

Російські бомбардувальники у зоні НАТО

Після вступу країн Балтії до НАТО (Естонія, Латвія, Литва) 2004 року Альянс запустив місію Baltic Air Policing — чергування союзницької авіації для охорони повітряного простору.

За останні роки ця місія трансформувалася з формального патрулювання у фактичну бойову готовність. Тож, пілоти НАТО постійно реагують на потенційні порушення повітряного простору. Цтого разу йдеться саме про Францію, Данію та Швецію.

«На тлі зростаючої напруги та невизначеності щодо ролі США в Альянсі Франція дедалі активніше позиціонує себе як ключовий гарант безпеки в Європі», — повідомляє видання.

Водночас Балтійський регіон залишається ареною постійних провокацій з боку Росії, що лише підсилює ризики подальшої ескалації.