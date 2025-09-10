Російські БпЛА залетіли до Польщі: в країні оголошено пришвидшений виклик резервістів

Військові Польщі. / © Associated Press

У десяти воєводствах Польщі оголосили пришвидшений виклик резервістів ТрО через вторгнення до повітряного простору країни російських безпілотників.

Про це повідомили Територіальні сили оборони Польщі.

“У зв'язку з порушенням повітряного простору Польщі та розгортанням наземних пошуково-рятувальних бригад, для військовослужбовців Територіальних сил оборони запровадили скорочений час таборування”, - наголосили у повідомленні.

У чотирьох воєводствах у Підляському, Мазовецькому, Люблінському та Підкарпатському резервісти мають зʼявитися для виконання завдання протягом 6 годин.

У Поморському, Вармінсько-Мазурському, Куявсько-Поморському, Лодзинському, Свентокшиському та Малопольському воєводствах цей термін становить 12 год.

“Просимо зберігати спокій та повідомляти лише повідомлення військових та державних служб. У разі натраплення фрагментів об'єктів, будь ласка, не підходьте до них та повідомте поліцію”, - наголосили польські Тро.

Нагадаємо, вночі українські ПС повідомили, що вночі кілька БпЛА з України залетіли до Польщі. Країна закрила кілька аеропортів через загрозу - Жешува, Любліна та Варшави. Також у небо Польщі були підняті винищувачі F-16, а також SAAB 340 (літак ДРЛО).

