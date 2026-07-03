Російські черги за бензином видно із космосу: супутникове фото

АЗС. Ілюстративне фото / © Associated Press

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Багатокілометрова черга до автозаправної станції у Забайкальському краї РФ потрапила на супутниковий знімок компанії Airbus, зроблений вранці 3 липня.

На це звернув увагу експерт BBC Verify із супутникових даних Пол Браун.

За його аналізом, на зображенні чітко видно довгу колону автомобілів біля АЗС «Роснефти» у селищі Атаманівка неподалік Чити, що підтверджує масштаб паливної кризи в регіоні.

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Автозаправна станція «Роснефти», до якої вишикувалася черга «космічного» масштабу, отримує пальне з Хабаровського нафтопереробного заводу компанії ННК. Як зазначають російські медіа, цей НПЗ не зазнавав атак з боку Сил оборони України.

Напередодні, 2 липня, у мережі з’явилося відео цієї черги. За оцінками, її довжина сягала близько 4,5 кілометра, а кількість автомобілів, які очікували на заправку, могла становити до 800.

Влада Забайкальського краю ще 25 червня запровадила режим підвищеної готовності через дефіцит бензину. Водночас проблема нестачі пального вже вийшла далеко за межі регіону.

За даними BBC Verify, журналісти верифікували відеозаписи черг на автозаправках щонайменше у 13 регіонах Росії, включно з Москвою та Московською областю.

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У низці російських регіонів для підтримання порядку біля АЗС влада вже залучає не лише поліцію, а й козачі формування та представників націоналістичної організації «Русская Община».

Експерти зазначають, що паливна криза дедалі помітніше впливає на повсякденне життя росіян, а супутникові знімки стають додатковим підтвердженням масштабів проблеми.

Нагадаємо, у Росії посилюється бензинова криза. На тлі українських атак по нафтовій інфраструктурі перебої з пальним за останній місяць зачепили майже всі регіони країни-агресорки.

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