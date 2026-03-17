Російські чиновники масово скуповують “секретні” телефони: причина здивувала

Російські чиновники, депутати та топменеджери держкомпаній масово купують окремі телефони й сім-картки для користування «національним» месенджером MAX.

Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на джерела у владі та держкомпаніях.

За інформацією журналістів, багато посадовців не довіряють новому державному сервісу та намагаються максимально ізолювати його від особистих пристроїв. Для цього вони купують окремі смартфони, які використовують винятково для роботи — їх навіть жартома називають «максофонами».

«Усі вважають, що якщо ти встановив собі на телефон MAX, то це однаково, що ти відніс його до ФСБ», — зазначив співрозмовник, близький до уряду.

Деякі чиновники реєструються у месенджері зі своїх основних номерів, проте однаково використовують окремі пристрої. Найобережніші навіть не синхронізують контакти між особистими телефонами та тими, на яких встановлено MAX.

Водночас попри тиск влади більшість не готова відмовлятися від популярного месенджера Telegram.

«Ніхто не хоче йти з Telegram. Усі сподіваються, що Павло Дуров щось вигадає для обходу блокувань або проблема якось розсмокчеться сама», — повідомило джерело в одному з федеральних відомств.

За його словами, навіть робоче спілкування з керівництвом і командою досі відбувається саме в Telegram.

Раніше у РФ повідомляли про масштабні збої в роботі месенджера навіть у разі використання VPN, що може свідчити про спроби його повного блокування.

Водночас у Telegram заявляли про тиск з боку російської влади, яка, ймовірно, намагається обмежити доступ до сервісу, щоб змусити користувачів перейти на державний месенджер MAX.

