Російські депутати офіційно заборонили порівнювати СРСР із Третім Рейхом

Забороняється сперечатись і про гуманітарну місію союзу під час звільнення Європи.

Державна дума Росії офіційно заборонила росіянам порівнювати Радянський союз із Третім Рейхом.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

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Запропонований Путіним закон не дозволяє нікому публічно ототожнювати роль СССР і нацистської Німеччини. Це стосується будь-яких порівнянь цілей, рішень та дій керівництва країн, командування армій та військових.

Заборонено також відкидати "вирішальну роль радянського народу в перемозі" і окремо - не можна сперечатися "про гуманітарну місію Радянського союзу під час звільнення країн Європи".

Аби заборона набула чинності, Путін тепер має її підписати після відповідного голосування Ради Федерації.

Новини світу: Держдума РФ офіційно заборонила росіянам порівнювати СРСР із Третім Рейхом

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