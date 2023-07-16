Російські десантники пригрозили Шойгу заколотом на тлі масових зачисток

Російські десантники б'ють на сполох, зокрема вони звернулися до очільника Міноборони РФ Сергія Шойгу з проханням захистити генерал-полковника Михайла Теплинського. В іншому разі, військові погрожують залишити позиції на фронті.

Про це йдеться в аудіозверненні військових 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ ЗС РФ, яке опублікував російський Telegram-канал.

Зазначається, що Шойгу за місяць усунув командира 106 повітрянодесантної дивізії ВДВ генерала Володимира Селіверстова, дивізія якого з січня воювала в районі Бахмута, крім того і командира 7 десантно-штурмової дивізії генерала Олександра Корнєва.

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"Ми, десантники, попереджаємо, що ми не потерпимо подібних дій щодо генерала Теплинського. А у разі найменшої загрози його життю та свободі, ми станемо стіною на захист честі та гідності нашого командувача. Ми налаштовані дуже рішуче. Аж до того, що знімемося з позицій і підемо на виручку нашому Баті. Ви, ті, що сидять у кабінетах! Десант своїх не кидає! Не робіть фатальних помилок", - зазначили російські бойовики.

Нагадаємо, що після заколоту очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина у РФ розпочалися масові чистки. Зокрема, російського воєначальника Суровікіна уже немає на фронті.

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