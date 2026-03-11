Російські деталі у "Шахедах" на Близькому Сході: Зеленський зробив заяву

Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявивив, що на Близькому Сході в «Шахедах» виявлені деталі із маркуванням «Зроблено в росії», виявлені на Близькому Сході. Це свідчить про те, що у виробництві таких дронів можуть використовуватися російські компоненти.

Про це Зеленський сказав під час інтерв’ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону.

«Ви знаєте, багато деталей з росії вже прийшло, моя розвідка показувала мені зображення, де ми бачимо „Зроблено в росії“. Це те, що ми розуміємо. Так, ми можемо оцінити, що це російські деталі, а не іранські. І це те, що ми бачили на самому початку війни, коли росія почала атакувати нас. Близького Сходу та американські бази, американських солдатів», — зазначив президент.

За словами Зеленського, подібні компоненти українська сторона фіксувала ще на початку повномасштабної війни, коли Росія почала масово застосовувати такі дрони для атак по Україні.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що звернення США до України з проханням допомогти на Близькому Сході свідчить про зростання можливостей Києва. За його словами, Україна має відповідні технології та досвід у протидії дронам і навіть направила команди військових до кількох країн Перської затоки для навчання боротьбі з безпілотниками.