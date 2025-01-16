Російські дипломати проникли до закритої частини парламенту Британії – подробиці інциденту

Після тривожного інциденту депутатам нагадали про заборону запрошувати співробітників російського посольства до парламенту.

Декілька російських дипломатів обманом проникли до приміщень британського парламенту, закритих для відвідування сторонніми особами. Це серйозне порушення безпеки спонукало спікерів обох палат парламенту нагадати депутатам про чинні заборони щодо дипломатичних представників РФ.

Про це пише The Guardian.

За інформацією видання, інцидент стався напередодні Різдва наприкінці 2024 року.

"Невелика група дипломатів приєдналася до публічної екскурсії будівлею парламенту, а потім відстала від решти відвідувачів і проникла до закритої частини Палати лордів, перш ніж їх виявила охорона і вигнала", – зазначає видання.

На думку парламентського джерела журналістів, служба безпеки підозрює, що порушники хотіли повідомити Кремль, що їм вдалося проникнути до парламенту Великої Британії.

"Це неідеально, але їх зловили до того, як було завдано будь-якої шкоди", – додало джерело.

Після інциденту депутати та пери отримали письмове нагадування, що російському послу, дипломатам і посадовцям, які працюють у посольстві в Лондоні, заборонено відвідувати парламент від 2022 року ні з власної ініціативи, ні на запрошення будь-кого з політиків.

Спікери Палати громад і Палати лордів у четвер, 16 січня, знову нагадали депутатам, що їм треба виявляти обережність з огляду на спроби Росії проникнути в систему парламентської безпеки.

Невідомо, чи запровадили в парламенті додаткові заходи безпеки після інциденту.

"Безпека всіх тих, хто працює та відвідує парламент, є нашим головним пріоритетом. Проте ми не можемо коментувати наші заходи безпеки", – заявив представник парламенту в коментарі журналістам.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вирішив закрити російське консульство в Познані.

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