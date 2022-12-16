Російські дипломати у Ризі відтепер змушені пам’ятати про незалежність України: фото

Понад вісім років дипломатичне представництво РФ у столиці Латвії опиралося перейменуванню вулиці, на якій воно розташоване.

Російське посольство в столиці Латвії офіційно змінило адресу. Відтепер уся кореспонденція російських дипломатів буде виходити з вулиці Незалежності України.

Про це оголосив мер Риги Мартіньш Стакіс у повідомленні в Twitter.

"Посольство Росії розташоване на вулиці Незалежності України! #StandWithUkraine", – йдеться у дописі.

Slēpjoties aiz konvencijas, Krievijas vēstniecība ignorēja prasību nomainīt plāksni, kas vēstī par ielas jauno nosaukumu. @RigasDome sadarbībā ar @Arlietas atrada risinājumu, plāksne nomainīta.



Krievijas vēstniecība atrodas uz Ukrainas neatkarības ielas! #StandWithUkraine pic.twitter.com/k6dcfTcwwO — Mārtiņš Staķis (@MStakis) December 16, 2022

Міська рада латвійської столиці ухвалила рішення змінити назву вулиці Антоніяс на ділянці між бульваром Калпака та вулицею Реріха, де розташоване дипломатичне представництво РФ, ще 10 березня. Упродовж двох місяців тут мали з’явитися нові покажчики, а зміна адрес, розташованих тут об’єктів, мала тривати місяць.

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Однак, російське посольство тривалий час ухилялось від оновлення назви вулиці.

"Прикриваючись конвенцією, російське посольство проігнорувало вимогу змінити табличку з новою назвою вулиці. Дума Риги у співпраці з міністерством закордонних справ Латвії знайшли рішення, плашку замінили", – написав мер латвійської столиці.

Нагадаємо, у столиці Чехії теж перейменували частину вулиці, де розташована російська дипломатична місія. Посольство Росії в Празі відтепер розташоване на вулиці Українських Героїв.

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