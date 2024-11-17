Російські дипломати залишають Познань: Сікорський відповів, чи займуть їх місце українці

Міністр закордонних справ вирішив закрити російське консульство в Познані ще в жовтні.

Найближчими днями російські дипломати покинуть консульство в Познані (Польща), про що повідомив голова МЗС Радослав Сікорський. Він додав, що польський уряд прихильно сприйме прохання Києва організувати там же українське консульство.

Про це пише RMF24.

У жовтні очільник МЗС заявив про відкликання згоди на роботу генконсульства Росії в Познані. У суботу в Рокетниці (Великопольське воєводство) журналісти запитали міністра про те, коли російські представники покинуть Познань, а також поставили запитання щодо ідеї розміщення на цьому місці українського дипломатичного представництва.

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"Чинна мережа українських консульств, із врахуванням безпрецедентного зростання кількості громадян України у Польщі, не відповідає консульським потребам. Пам’ятайте, що консульства займаються практичними речами. Це всілякі правові акти, діти народжуються, люди помирають. І ми, безумовно, поставилися б до такого прохання української сторони з найбільшою прихильністю", – сказав Сікорський.

Нагадаємо, у жовтні Радослав Сікорський мотивував рішення відкликати згоду на роботу генконсульства Росії в Познані тим, що РФ веде агресивну війну проти України та гібридну війну проти Заходу, зокрема Польщі. Сікорський повідомив, що як міністр закордонних справ він має інформацію про те, що Росія стоїть за спробами саботажу в Польщі та союзних країнах.

Відомо, що російське консульство в Познані було засновано 1946 рокуці за угодою між посольством Радянського Союзу та Міністерством закордонних справ Польської Народної Республіки. Консульство призупинило свою діяльність 1948-го та відновило роботу 1960-го. 1971-го воно було перетворено на генеральне консульство.

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