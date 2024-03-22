Російські добровольці назвали винуватця теракту в "Крокус Сіті” під Москвою

Терористичний акт у концертному залі "Крокус Сіті Холл", який влаштували невідомі особи в підмосковному місті Красногорську, у легіоні “Свобода Росії” назвали трагедією, в якій винен терористичний режим Путіна.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі російських добровольців, які зі зброєю в руках борються із теперішньою кремлівською владою в РФ.

“Ми вже стикалися з подібними проявами кремлівської диктатури з перших днів Путіна при владі та не здивовані черговою кривавою провокацією. Теракт готувався. Його медійне освітлення теж”, - стверджують у легіоні “Свобода Росії”.

Російські добровольці наголосили, що не воюють із мирними росіянами.

“Рязанський цукор” — метод силовиків Путіна, який ми не підтримуємо і проти якого ведемо боротьбу”, - заявили вони, натякнувши на інсценізацію теракту в Рязані, де понад 20 років тому в одній з багатоповерхівок було знайдено мішки із невідомою сумішшю. Це сталося після низки вибухів житлових будинків у Росії у вересні 1999 року, які були організовані російською владою, в тому числі особисто прем'єр-міністром Володимиром Путіним, а також Федеральною службою безпеки для виправдання Другої чеченської війни та зростання рейтингу Путіна для перемоги на президентських виборах 2000 року.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що Україна "абсолютно точно не має ніякого відношення до цих подій", та закликав Російську Федерацію зупинитися в тероризмі як методі ведення війни проти свого населення і проти України.

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