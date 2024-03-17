Російські добровольці підняли прапори над ще одним звільненим населеним пунктом: фото

У неділю, 17 березня, бійці “Російського Добровольчого Корпусу” і “Сибірського батальйону”, які воюють проти кремлівського режиму в РФ, оголосили про звільнення села Козинка у Грайворонському районі Бєлгородської області Росії.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі "Сибірського батальйону".

“Обмежена спеціальна операція добровольчих сил на території РФ триває. Прапори Сибірського батальйону та РДК у селі Козинка Російської Федерації”, - повідомили російські добровольці, опублікувавши відповідне фото.

Раніше цього дня бійці “Сибірського батальйону” разом з добровольцями Чеченської республіки Ічкерія заявили, що зайшли до населеного пункту Горьковський Бєлгородської області і захопили приміщення місцевої адміністрації.

Нагадаємо, підрозділи легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу (РДК) та "Сибірського батальйону" вранці 12 березня перетнули українсько-російський кордон і зайшли на територію Бєлгородської та Курської областей Росії. Їхній визвольний рейд все ще триває.

На думку колишнього депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова, російські добровольці, які повернулися на територію РФ, щоб боротися із путінським режимом, мають намір оголосити альтернативний уряд у звільнених областях.

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