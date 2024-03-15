Російські добровольці пояснили, як Путін фальсифікує вибори

Російський режим. вкотре продемонстрував, що. йому наплювати на власне населення.

Російський диктатор Путін уже почав фальсифікувати так звані вибори, тим самим наперед ліквідує легітимність свого "переобрання".

Про це йдеться у повідомленні Легіону "Свобода Росії".

У заяві вказується, що за інформацією провладних російських ресурсів, станом на 15.00 15 березня на території Білгородської області вже проголосувала більша частина виборців.

"Будь-якій розсудливій людині, яка стежить за новинами, зрозуміло, що ця статистика — повний абсурд", - йдеться у повідомленні.

Представники легіону нагадали, що на території Білгородської та Курської областей тривають бойові дії з обстрілами.

"Вулиці міст порожні, в обох областях масштабні руйнування, у небі над Бєлгородом та Курськом дим від «прильотів».

Обстрілам зазнають і виборчі дільниці. Про жодне голосування не може бути й мови: виборці Білгорода та Курська зараз думають про те, як врятувати свої життя. Вони шукають надійних укриттів, а не прізвища узурпатора у виборчому бюлетені", - йдеться у заяві.

Крім того, у повідомленні вказується, що Кремль проігнорував заклики Російського Добровольчого Корпусу, Легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону щодо створення гуманітарного коридору, щоб надати громадянам врятуватися від обстрілів.

"І зараз подібна статистика виглядає скоріше як знущання з білгородців з боку Путіна та його кліки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії фіксують збої в системі онлайн-голосування на "виборах Путіна".

Крім того, ми раніше інформували, що на “виборах Путіна” у Росії голосують “коктейлями Молотова”, вогнем та зеленкою.

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