Російські добровольці просуваються углиб РФ та зайшли до нового населеного пункту

У неділю, 17 березня, у "Сибірському батальйоні" заявили про звільнення адміністрації Горьковського Бєлгородської області.

Про це йдеться на сторінці російських добровольців у телеграм-каналі.

"Разом проти Імперії Зла! Підрозділи російських визвольних сил разом із добровольцями Чеченської республіки Ічкерія зайшли до населеного пункту Горьковський на території РФ та захопили будівлю місцевої адміністрації", - написали вони.

Для підтвердження своєї заяви добровольці опублікували фотографію, на якій вони тримають табличку із написом "Адміністрація Горьковського сільського поселення", а під ногами - російський триколор.

Російська влада станом на ранок не коментує відповідну інформацію.

Горькоський Бєлгородської області на мапі

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) розповіли про рейд російських добровольців на території РФ.

Читайте провідні новини сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.