Російські добровольці заявили, що зайшли до населеного пункту Горьковський Бєлгородської області. Бійці захопили будівлю місцевої адміністрації.

Про це "Сибірський батальон" повідомив у Telegram.

Російські добровольці опублікували фото з російським прапором та табличкою Горьковської адміністрації.

"Підрозділи російських визвольних сил разом з добровольцями Чеченської республіки Ічкерія зайшли до населеного пункту Горьковський на території РФ та захопили будівлю місцевої адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Російські добровольці зайшли до ще одного населенего пункту Бєлгородської області

Горьковський - село у Грайворонському районі Бєлгородської області, розташоване поблизу кордону з Україною. За останніми даними, у населеному пункті проживало до 450 осіб.

Нагадаємо, російські добровольці проводять військову операцію на території РФ. У прикордонних регіонах Росії тривають інтенсивні бойові дії. Російські добровольці вже досягли значних успіхів, включно зі знищенням складів боєприпасів, захопленням кількох населених пунктів і захопленням у полон військовослужбовців Збройних Сил Росії.