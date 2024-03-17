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Російські добровольці зайшли до ще одного населеного пункту Бєлгородської області

Російські добровольці зайшли до ще одного населеного пункту Бєлгородської області

Бійці російських визвольних сил

Бійці захопили будівлю місцевої адміністрації.

Російські добровольці заявили, що зайшли до населеного пункту Горьковський Бєлгородської області. Бійці захопили будівлю місцевої адміністрації.

Про це "Сибірський батальон" повідомив у Telegram.

Російські добровольці опублікували фото з російським прапором та табличкою Горьковської адміністрації.

"Підрозділи російських визвольних сил разом з добровольцями Чеченської республіки Ічкерія зайшли до населеного пункту Горьковський на території РФ та захопили будівлю місцевої адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Російські добровольці зайшли до ще одного населенего пункту Бєлгородської області

Російські добровольці зайшли до ще одного населенего пункту Бєлгородської області

Горьковський - село у Грайворонському районі Бєлгородської області, розташоване поблизу кордону з Україною. За останніми даними, у населеному пункті проживало до 450 осіб.

Нагадаємо, російські добровольці проводять військову операцію на території РФ. У прикордонних регіонах Росії тривають інтенсивні бойові дії. Російські добровольці вже досягли значних успіхів, включно зі знищенням складів боєприпасів, захопленням кількох населених пунктів і захопленням у полон військовослужбовців Збройних Сил Росії.

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