Росія втрачає прибутки від експорту нафти і газу — з початку року вони знизилися майже на 20%.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

«Нафтогазові доходи російського бюджету впали на 18,5% у річному вимірі в січні-липні 2025 року, до 69,2 млрд доларів», — зазначили в СЗР.

У відомстві уточнили, що липневі надходження скоротилися на 27% — до 9,9 млрд доларів, а збори податку на видобуток корисних копалин зменшилися на 34,3%.

За даними розвідки, компанія «Газпромнефть» у першому півріччі отримала чистий прибуток 2,9 млрд доларів — у 1,8 раза менше, ніж раніше. Прибуток від продажів скоротився з 2,97 млрд доларів у першій половині 2022 року до 234 млн доларів.

Ситуація непроста й у Ханти-Мансійському окрузі — одному з ключових нафтових регіонів РФ. За січень-травень сумарний збиток місцевих компаній склав 8,8 млрд доларів, тоді як прибуток від продажів становив лише 2,49 млрд доларів.

Зниження доходів пояснюється кількома факторами: падінням світових цін на нафту, підвищенням податків і дією міжнародних санкцій. Ці обставини створюють серйозні ризики для енергетичної галузі РФ та змушують її владу шукати нові шляхи адаптації до економічних викликів.

Раніше повідомлялося, що світові ціни на нафту можуть впасти до 40–50 доларів за барель уже наприкінці 2025 — на початку 2026 року.

Ми раніше інформували, що Росія намагається вплинути на ситуацію в енергетичному секторі та спровокувати нову хвилю подорожчання нафти у світі.