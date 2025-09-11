Російські дрони атакували Польщу: як інцидент вплине на авіасполучення в Європі

У Польщі переглядають зміну маршрутів авіаперевезень

Реклама

Армія РФ атакувала безпілотниками територію Польщі 10 вересня. Щонайменше 19 дронів проникли до країни, чотири з яких збили Збройні сили.

Через це аеропорти у Варшаві, Любліні та Ряшеві тимчасово припиняли роботу через масовану атаку та загрозу безпеці, однак згодом їхню діяльність було повністю відновлено.

Через інцидент світові авіакомпанії занепокоїлися, адже це створює додаткові ризики для безпеки польотів та змушує перевізників шукати інші доступні маршрути.

Реклама

Як інцидент з дронами в Польщі вплине на авіасполучення та що на що чекати українцям — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Польща тимчасово закриває небо над кордоном з Україною та Білоруссю

Польща обмежує авіарух вздовж кордону з Україною та Білоруссю, пише RMF FM.

Таких заходів у країні вживають з міркувань національної безпеки відповідно до постанови Міністерства інфраструктури Польщі. Обмеження діятиме від 10 вересня до 9 грудня у східній частині країни.

Відтак від заходу до сходу сонця у зоні EP R129 діятиме повна заборона на польоти. Виняток становитимуть військові літаки. Зокрема, заборонено використовувати цивільні безпілотники.

Реклама

Літак / © Bild

Польоти пілотованих літаків дозволені від світанку до заходу лише після подавання плану польоту з обов’язковим використанням транспондера і зв’язку. Виняток становлять військові та спеціальні літаки (як-от рятувальні, медичні, державні — Ред.).

Польське агентство аеронавігації заявило, що додатковий дозвіл на польоти може бути наданий для польотів державної та медичної авіації, а також для операцій з реагування на лиха, катастрофи, екологічні загрози або надзвичайні події. Дозволи також поширюються на авіаційний захист критичної інфраструктури.

Агентство наголосило, що будь-яке проникнення до закритої зони літаком, що не має офіційного виняткового статусу, розцінюватиметься як порушення авіаційного права.

Слідом за Польщею Литва частково закриває небо

За повідомленням німецького видання Die Welt, вранці в середу, 10 вересня, два безпілотники порушили повітряний простір Литви. За його даними, під час закритого брифінгу НАТО повідомило про два безпілотники, які з’явилися в литовському небі о 10:00.

Реклама

В Альянсі вважають, що метою було тестування швидкості реакції систем ППО та виявлення типів протидійних засобів, які будуть активовані. Версію про навмисну атаку виключено через відсутність слідів вибухових речовин у знайдених уламках.

Відповідно слідом за Польщею Латвія також закриває небо вздовж кордону з Росією та Білоруссю, заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрюдс. Обмеження діятиме від 18:00 11 вересня і до 18 вересня. Зазначається, що термін дії обмежень може бути продовжений.

Міністр оборони Латвії, спираючись на інцидент у Польщі, наголосив, що хоча прямих загроз для країни немає, однак необхідно вжити превентивних заходів.

Спрюдс повідомив, що під час масштабних навчань Namejs латвійські національні збройні сили приведені в підвищену готовність. Закриття повітряного простору дозволяє повністю контролювати зону, легко виявляти несанкціоновані літаки та звільнити небо для дій винищувачів НАТО та латвійської ППО.

Реклама

Це також дає змогу інтенсивно тестувати акустичні системи, проводити тренування з протидії дронам та розгортати мобільні підрозділи.

Додатково міністр оборони Спрюдс наголосив, що російські безпілотники в повітряному просторі НАТО — це сигнал тривоги, і необхідно запобігати ескалації атак. На східному кордоні Латвії постійно чергують підрозділи ППО, готові збивати дрони агресора, за підтримки посилених патрулів НАТО.

Інцидент у Польщі занепокоїв авіакомпанії: деякі маршрути можуть змінитися

За даними Reuters, повторне вторгнення російських безпілотників до повітряного простору Польщі викликало занепокоєння щодо безпеки європейської цивільної авіації. Це черговий удар для авіакомпаній, які вже страждають через ескалацію глобальних конфліктів.

Як зазначає видання, через ранню годину події інцидент мав лише обмежені наслідки: авіаперевізник LOT перенаправив рейси до західних аеропортів Польщі, а Wizz Air внесла корективи в розклад після тимчасового закриття низки аеродромів.

Реклама

Європейське агентство з авіаційної безпеки не вважає за необхідне запроваджувати спеціальні попередження, оскільки ситуація була швидко ліквідована польськими службами та не мала тривалого характеру. Також внаслідок інциденту акції таких популярних компаній, як easyJet, Lufthansa, Ryanair і British Airways, зазнали падіння.

Поширення зон бойових дій у всьому світі створює додаткові ризики для безпеки польотів та змушує перевізників шукати все менше доступних маршрутів через закриття повітряного простору в регіонах, зокрема навколо України, Близького Сходу та в частинах Африки.

Водночас авіаційні аналітики вказують, що авіакомпанії можуть посилити запобіжні заходи, зокрема плануючи маршрути далі від кордонів з Росією та Білоруссю, літаючи в денний час і маючи додатковий запас палива.

«Я думаю, це сигнал тривоги для всіх у Європі, які можуть очікувати цього частіше», — сказав Ерік Шутен, керівник консалтингової компанії з питань безпеки Dyami.

Реклама

Водночас експерти наголошують, що систематичні порушення можуть призвести до серйозних наслідків з боку страховиків.

Reuters зазначає, що авіакомпанії можуть розглядати зміну своїх маршрутів з додатковим паливом для можливих перенаправлень на захід, якомога далі від кордонів з Україною, Білоруссю та Росією. Найгірший сценарій для авіакомпаній, як зазначає видання — випадкове або навмисне ураження літака зброєю.

У Ryanair оцінили наслідки інциденту з російськими дронами

Генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі вважає, що подібні вторгнення (інцидент у Польщі 10 вересня — Ред.) стануть постійною загрозою для європейської авіації в найближчі роки, передає Bloomberg.

«Це буде постійною проблемою для всіх авіакомпаній протягом наступних кількох років», — сказав О’Лірі.

Реклама

Він зазначив, що через перебої в повітряному русі, які поширилися на Скандинавію, Балтію та Німеччину, пунктуальність рейсів Ryanair впала до 60%.

Представник авіакомпанії наголосив, що Росія дражнить Європу, і ця «гра» триватиме. За його словами, проблема полягає не лише в безпеці, а й у серйозній дезорганізації повітряного руху.

Аеропорт

«Ми не розглядаємо це як проблему безпеки, але це, безумовно, проблема дезорієнтації», — зазначив Майкл О’Лірі.

Раніше ТСН.ua писав про те, що після вторгнення російських безпілотників до повітряного простору Польщі уряд країни-члена НАТО почав активніше аналізувати потреби у вдосконаленні протидронової оборони. Одним з можливих рішень розглядається відправлення польських військовослужбовців до України для навчання методів боротьби з дронами.

Реклама

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.