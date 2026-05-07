Російські дрони під час атаки впали у Латвії: що відомо

У Латвії зафіксували проникнення іноземних безпілотників до повітряного простору країни з боку Росії. Два дрони впали на території Латгалії, а в кількох районах було оголошено попередження про небезпеку. Згодом влада повідомила про скасування повітряної загрози.

Про це повідомляє LSM.lv.

Що відомо

За даними військових, у ніч проти 7 травня у повітряному просторі Латвії зафіксували кілька безпілотників, які прилетіли з території Росії. Два з них розбилися у Латгальському регіоні.

Один із дронів, за попередньою інформацією, впав на території нафтосховища у місті Резекне. На місці працювали рятувальники, поліція та військові. Пожежу вдалося швидко локалізувати — відкритого займання не зафіксували, однак рятувальники охолоджували резервуар.

Місце падіння другого безпілотника поки не встановлене.

Через інцидент у районах Балві, Лудза та Резекне вночі оголосили попередження про загрозу у повітряному просторі. Мешканців закликали залишатися в укриттях, зачинити вікна та двері й не наближатися до підозрілих об’єктів.

Близько 8:20 ранку Національні збройні сили Латвії повідомили про завершення повітряної загрози.

На тлі небезпеки у Резекне, Резекненському та Лудзенському районах скасували заняття у школах і дитячих садках. У Балвському районі школи перевели на дистанційне навчання.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що дрони могли прямувати до цілей на території Росії з боку України, однак наголосив, що це лише попереднє припущення, яке ще потребує підтвердження.

За словами представників латвійської армії, сили ППО та патрулювання повітряного простору НАТО були приведені у підвищену готовність. У небі також працювали винищувачі союзників.

У Національних збройних силах Латвії наголосили, що через війну РФ проти України подібні інциденти можуть повторюватися й надалі.

Як зазначаося, у ніч проти 7 травня у Латвії та Естонії попереджали про можливу загрозу російських безпілотників поблизу кордонів. Сповіщення отримали мешканці прикордонних регіонів обох країн. У Латвії попередження діяли в районах Балві, Лудза, Резекне та Краслава, а в Естонії — у Вирумаа та Іда-Вірумаа. Згодом військові повідомили, що загроза минула. У НАТО заявили, що продовжують посилений контроль повітряного простору через ризик нових інцидентів на тлі війни РФ проти України.

