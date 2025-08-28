Російські дрони-шпигуни помітили у Німеччині: яку інформацію вони збирають

Росія шпигує за маршрутами постачання зброї Україні за допомогою дронів-розвідників

Росія або її довірені особи використовують розвідувальні дрони над маршрутами, якими США та їхні союзники транспортують військову допомогу Україні через східну Німеччину. Ці шпигунські безпілотники збирають розвіддані, які можуть бути використані для посилення диверсійної кампанії Кремля.

Про це пише видання The New York Times.

Автори статті зазначають, що серед військових чиновників США та Європи зростає занепокоєння через ці факти шпигунства.

Диверсійна діяльність та її зниження

Диверсійна кампанія Росії призвела до пожеж на складах у Великій Британії, нападу на дамбу в Норвегії, спроб перерізати підводні кабелі у Балтійському морі та низки інших операцій, спрямованих на те, щоб наблизити війну в Україні до серця Європи та підірвати підтримку Києва.

Експерти та західні розвідки зазначають, що після досягнення піка минулого року кількість диверсійних актів Росії значно скоротилася. Це частково є результатом посилення європейської безпеки та зусиль розвідувальних служб США та Європи із запобігання нападам. Зниження, ймовірно, також відображає активну дипломатичну діяльність щодо переговорів про припинення бойових дій в Україні.

«Ландшафт є складнішим для роботи росіян, але нерозумно припускати, що вони зараз трохи обережніші, поки тривають переговори», — сказав Сет Джонс, який вивчає це питання для Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Ще у березні Джонс зазначав, що кількість нападів Росії в Європі зросла в чотири рази в період між 2022 і 2023 роками, а потім знову збільшилась втричі в період між 2023 і 2024 роками. Але за перші шість місяців поточного року Джонс зафіксував значне зниження — лише чотири інциденти, що кваліфікуються як саботаж або спроба саботажу з боку Росії.

Міжнародний інститут стратегічних досліджень також повідомив у своєму звіті цього місяця, що диверсійні операції цього року скоротилися, але загроза залишається, оскільки європейці намагаються скоординувати відповідь.

Польова розвідка та шпигунство

Наслідком цього стало зростання занепокоєння серед американських та європейських військових посадовців щодо польотів дронів у Німеччині, які здебільшого зосереджені в східній німецькій землі Тюрингія.

Видання зазначає, що Німеччина нарощує свої системи протидії дронам на військових базах. За словами речника збройних сил Німеччини, польоти безпілотників поблизу військових баз є значним ризиком для безпеки.

За інформацією журналістів, принаймні деякі з безпілотників були виготовлені в Ірані, і представники німецької розвідки вважають, що деякі з запусків дронів-розвідників могли здійснюватися з кораблів у Балтійському морі.

Американські офіційні особи підтвердили польоти російських дронів, але сказали, що не можуть відстежити їхнє походження. Вони вважають, що безпілотники запускалися росіянами або людьми, які працюють на російські розвідувальні служби.

За словами Джонса, польоти безпілотників над маршрутами постачання є «прямим шпигунством», оскільки Росія намагається дізнатися, які фірми виробляють зброю для України, і як зброя доставляється до Польщі та далі до України.

Він зазначив, що спостереження за допомогою безпілотників, швидше за все, пов’язане з розвідкою на полі бою, що має дати російській армії краще уявлення про те, з якою зброєю вона зіткнеться і коли.

«Якщо в якийсь момент росіяни захочуть стати більш агресивними і просунутими в такому зборі розвідданих, вони знатимуть, які компанії експортують і які маршрути використовуються. Це буде корисно, якщо вони захочуть здійснити диверсії або підривні операції», — сказав Джонс.

Нагадаємо, Росія освоює новий тип безпілотника, який неможливо глушити. Це дрони з оптоволоконним керуванням. РФ нарощує їхнє виробництво і отримує підтримку Китаю.