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Російські дрони в Литві: як відреагували у НАТО на порушення повітряного простору
Марк Рютте обговорив із міністром Будрісом випадки несанкціонованого проникнення російських дронів у литовський повітряний простір.
НАТО залишається пильним і серйозно реагує на будь-які порушення свого повітряного простору, зокрема останні інциденти з російськими безпілотниками над територією Литви.
Про це повідомила речниця НАТО Елісон Харт після розмови генерального секретаря Марка Рютте з главою МЗС Литви Кястутісом Будрісом, про що йдеться у дописі на «Х».
«Генеральний секретар НАТО обговорив із міністром Будрісом випадки несанкціонованого проникнення російських дронів у литовський повітряний простір. Альянс надзвичайно серйозно сприймає подібні інциденти», — написала Харт у соцмережі.
Вона також запевнила, що Північноатлантичний альянс «не послаблює уваги та твердо налаштований захищати кожен дюйм території країн-членів».
Нагадаємо, 16 липня у Литві прикордонники збили невеликий безпілотник, який залетів на територію цієї країни НАТО з Білорусі. Знищений дрон знайшли приблизно за 4 км від кордону. Він був обладнаний GPS-пристроєм.
А очільниця Міноборони Литви Довіле Шакалене заявила про відсутність ознак того, що дрон був навмисно спрямований на територію країни НАТО, і наголосила, що він не становив загрози для населення.