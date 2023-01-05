Російські еліти готуються до громадянської війни і вже "показують ікла": Піонтковський назвав ознаки

Опозиціонер прогнозує, що в РФ розгориться війна між групами бандитів, які боротимуться за трильйонні шматки власності.

Російським елітам начхати на результати війни проти України, адже вони вже готуються до громадянської війни всередині РФ – за величезний перерозподіл власності.

Таку думку російський опозиціонер та публіцист Андрій Піонтковський висловив в інтерв’ю телеведучій Наталії Мосейчук.

Він навів аргументи того, що в Росії готуються до громадянської війни.

"Зверніть увагу, ростуть, як гриби після дощу, приватні армії в Росії. Армія Пригожина, армія Кадирова, і навіть міністр оборони Шойгу – це маячня якась – кличе свою приватну армію. Днями ось найбільший мільярдер, "гаманець" Путіна Тимченко теж створив свою армію. Вони готуються до іншої війни, до громадянської. Вони розуміють, що війна в Україні програна і почнеться величезний перерозподіл власності", – прогнозує Піонтковський.

Водночас він зазначив, що ця нова громадянська війна в Росії буде не ідеологічною, як це було 1917 року – між "червоними" і "білими".

"Це буде війна між групами бандитів, що боротимуться за величезні безгосподарні трильйонні шматки власності. Ось для цього вони створюють свої армії. Для цього Пригожин безкарно називає найбруднішою лайкою начальника Генерального штабу", – пояснив опозиціонер.

"Їм вже начхати на результат війни з Україною. Вони зрозуміли, що вони цю війну програли. Вони вже готуються, вони вже беруть участь, показують один одному ікла в цій новій громадянській війні за переділ власності всередині того, що залишиться від Росії", – наголосив публіцист.

Нагадаємо, військовий експерт Михайло Самусь розповів, що в російській еліті (спецслужби, криміналітет та олігархат) починається розкол, який призведе до хаосу. Ці групи намагаються вибудувати свої стратегії в умовах, коли путінський режим стрімко занепадатиме або розвалюватиметься.

Водночас російський опозиційний політик Дмитро Гудков заявив, що масштабного розколу російських еліт наразі не сталося, попри те, що різні угруповання, так звані "вежі Кремля", намагаються воювати один проти одного.

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