Російські "еліти" хочуть смерті Путіна, але бояться самі його усунути — Фейгін

Оточення Путіна хоче якнайшвидшого закінчення війни, але самі вони не наважуються усунути російського диктатора. Так звані "російські еліти" чекають сміливця, який зможе виголосити Путіну "чорну мітку".

Російський опозиційний політик і правозахисник Марк Фейгін переконаний, що російське вище військове командування попри незадоволення Путіним, не здатне на якісь радикальні дії щодо усунення його з посади.

Таку думку Фейгін висловив в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами російського правозахисника, для російських "еліт" було б комфортніше, щоб війни не було, а проблеми можна було розв’язувати поступово, виходячи з режиму санкцій. Однак попри незадоволення ситуацією, росіяни не здатні на активні антивоєнні дії.

"Навіть попри нарікання й невдоволення, про які періодично проривається публічна інформація, вони не готові чинити якісь дії. Вони хочуть, щоб усе зруйнувалося само, щоб Путін умер, чи його вбили, чи він подавився грибами, але не дай боже самим суб’єктивізуватися, приймати якісь рішення. Так сталося з Хрущовим, коли йому зателефонував Семичастний і сказав: усе, чао, проводимо пленум ЦК (на якому його звільнили від посади першого секретаря партії). Тому я вважаю, що їм, найімовірніше, потрібен якийсь імпульс. Щоб хтось вчинив публічне самознищення шляхом виголошення Путіну "чорної мітки". Так, у такої людини доля якій не позаздриш, можливо, але вони це підхоплять", — розповів Фейгін.

Російський опозиційний політик вважає, що навіть на початку війни російське військове керівництво знало про стан війська РФ, але армія — це скоріше бізнес у Росії, тому вони не хочуть програвати.

"Поразка назавжди залишиться: програли Україні – то ви просто ніякі не вояки... Втратити армію — втратити їхній бізнес — великий, гігантський, багатомільярдний бізнес. Подивіться останнє розслідування про Суровікіна, про Шойгу – вони ж усі мільярдери... Тому, безперечно, їхнє незадоволення викликано тим, що їх підвели під ситуацію війни, де питання не про заробити чи не заробити, а про жити чи померти, жити чи опинитися у в’язниці. Навіщо їм це, заради чого? Вони так добре жили", — розповів Фейгін

Нагадаємо, Путін дедалі наполегливіше намагається втягнути Лукашенка у війну з Україною. Натомість сам білоруський диктатор хоче уникнути такої ролі, тому Кремль спланував радикальний варіант залучення білоруської армії до цієї війну. Росія може ліквідувати самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з метою отримати контроль над його військом і скористатися ним у війні з Україною.

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