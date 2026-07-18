Комбайн / © Pixabay

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Попри очікування гарного врожаю, російські аграрії готуються до значних збитків через наслідки війни проти України.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах і суднах у Чорному та Азовському морях спричинили дефіцит дизельного пального, подорожчання логістики та проблеми з експортом зерна.

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Reuters наводить історію подружжя фермерів Володимира та Любові Федорченків із Ростовської області. Цього року вони розраховують на хороший урожай, однак через паливну кризу їхні витрати на дизельне пальне для тракторів і комбайнів суттєво зросли.

Крім того, за словами Володимира Федорченка, працівники господарства змушені витрачати багато часу на пошуки пального та заправку власних автомобілів, щоб дістатися до роботи.

Ще однією серйозною проблемою стало обмеження судноплавства в Азовському морі, яке є ключовим маршрутом для експорту зерна з Ростовської області. Через це, зазначає Reuters, пропозиції щодо закупівлі нового врожаю майже перестали надходити.

«Усе завмерло. Ячмінь — зупинився. Пшениця — зупинилася. І нам зараз відчайдушно потрібні гроші. Нам потрібно продати (урожай) і купити дизельне пальне, добрива», — розповів фермер.

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За словами Любові Федорченко, нещодавно їм запропонували продати пшеницю по 14 500 рублів за тонну. Втім після вирахування близько 2 500 рублів на транспортування прибуток залишається мінімальним.

Вона зазначила, що з урахуванням витрат на заробітні плати, пальне, добрива та оновлення техніки така ціна практично не залишає можливостей для розвитку господарства.

Як наголошує Reuters, труднощі окремих фермерів відображають загальну кризу, з якою стикається аграрний сектор Росії.

Міністерка сільського господарства РФ Оксана Лут заявила, що перспективи врожаю залишаються позитивними, однак визнала проблеми із забезпеченням дизельним пальним у всіх регіонах країни. За її словами, держава має намір забезпечити аграріїв необхідними ресурсами.

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Водночас експерт консалтингової компанії SovEcon Андрій Сизов попередив, що тривалі обмеження судноплавства можуть позначитися не лише на російських виробниках, а й на світовому ринку зерна.

«Якщо не буде військового рішення для відкриття Азовського моря, а ситуація затягнеться на більшу частину другої половини року, Росія може недопоставити на світовий ринок від 5 до 10 мільйонів тонн пшениці», — сказав він.

За оцінками експерта, лише через подорожчання дизельного пального фермери вже втрачають близько тисячі рублів із кожної тонни зерна, а проблеми із судноплавством в Азовському морі фактично подвоюють ці втрати.

У Reuters зазначають, що фінансовий тиск може змусити російських аграріїв і надалі скорочувати площі посівів зернових культур.

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Самі фермери визнають, що ситуація стає дедалі складнішою.

«Щороку стає все гірше й гірше. Торік неврожай і посуха задушили все, а цього року — фінансова ситуація. Урожай є, але продати його неможливо», — бідкаються фермери держави-окупанта.

Раніше повідомлялося, що після значних втрат Чорноморського флоту Росія вже не може надійно прикривати свої головні експортні порти в Азовському морі від повітряних атак.

Ми раніше інформували, що через жорсткий дефіцит пального та безсилля Кремля росіяни масово платять тисячі рублів екстрасенсам, аби ті «чаклували» на зменшення витрат бензину.

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