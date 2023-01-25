Російські хакери атакували урядовий сайт Німеччини після рішення про танки для ЗСУ

DDoS-атака була й на інші німецькі сайти.

Російська хакерська група атакувала кілька німецьких вебсайтів, ймовірно, через рішення Німеччини передати Україні танки.

Про це повідомляє Tagesschauт з посиланням на дані Федерального відомства з інформаційної безпеки (BSI).

Зокрема, DDoS-атака була на сайти федерального уряду та аеропорту Гамбурга. У зв'язку з цим деякі сайти наразі недоступні.

Нагадаємо, сьогодні, 25 січня, Німеччина ухвалила рішення про те, що передасть Україні 14 танків Leopard 2 власного виробництва зі складу Бундесверу. Окрім цього, Берлін дозволив іншим країнам відправляти ці танки до України.

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