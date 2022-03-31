Російські хакери атакували НАТО та збройні сили деяких східноєвропейських країн - Google

Атаки відбулися за допомогою новостворених облікових записів Gmail.

Хакери РФ намагалися проникнути в мережі НАТО і військових деяких східноєвропейських країн.

Про це йдеться у звіті Google, повідомляє Reuters.

У звіті не зазначено, армії яких саме країн були мішенню "кампаній з фішингу облікових даних", які здійснювала російська група Coldriver, або Callisto.

"Ці кампанії атакували за допомогою новостворених облікових записів Gmail та облікових записів, які не належать Google, тому рівень успіху цих кампаній невідомий", – йдеться у звіті.

Росія, яка зараз перебуває під жорсткими економічними санкціями після вторгнення до України 24 лютого, регулярно заперечує звинувачення в кібератаках на західні цілі.

Нагадаємо, українців попереджають про електронні листи з програмою, яка викрадає паролі й файли.

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