Російські хакери атакували офіційний сайт королівської родини Великої Британії — ЗМІ

Відповідальність за атаку взяла на себе російська хакерська група Killnet.

Королівський веб-сайт Royal.uk був виведений з ладу внаслідок хакерської атаки на відмову в обслуговуванні 1 жовтня.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на джерело в королівській сім'і.

Офіційний сайт королівської родини Великої Британії показував користувачам повідомлення про помилку. Згодом було запущено додаткову перевірку безпеки.

Відповідальність за атаку взяла на себе російська хакерська група Killnet. Джерело Sky News повідомило, що кіберзлочинцям не вдалося отримати доступ до систем або вмісту сайту королівської родини.

Через DDoS-атаку на сайт спрямовується надмірний трафік, що перевантажує його сервер.

Нагадаємо, хакери атакували українські органи юстиції та нотаріусів. ТСН.ua повідомляв, як розпізнати лист від злочинників.

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