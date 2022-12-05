Російські хакери збільшили кількість атак на сайти держустанов Італії

В Італії заявили про збільшення хакерських атак Росії.

Група реагування на інциденти Національного агентства з кібербезпеки Італії заявила про збільшення кількості DDoS-атак на італійські держустанови з боку російських хакерських груп.

Про це повідомляє ANSA.

У відомстві заявили, що ці атаки носили "демонстративний" характер і не призвели до порушень цілісності та конфіденційності систем.

Проте також зазначено, що атаки, ймовірно, посиляться в найближчі місяці, і державним установам рекомендовано приділити велику увагу безпеці своїх ІТ-систем і оцінити, чи потрібно їм підвищувати рівень захисту від DDoS-атак.

Хакерські атаки Росії

Нещодавно російські хакери атакували сайти Ватикану після того, як Папа Римський Франциск розповів про жорстокість окупаційних військ.

За даними видання CNN, розвідка РФ здійснювала хакерські атаки на транспортні компанії України та Польщі.

Росія буде посилювати свої кібератаки проти української критичної інфраструктури та влади, щоб перешкодити гуманітарній та військовій підтримці.

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