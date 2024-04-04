Російські хакери: в СБУ перерахували угруповання, які атакують Україну

У Росії запущена національна кібернаступальна програма, під час якої набирають нових "спеціалістів".

Російські хакерські угруповання діють безпосередньо в штаті спецслужб, передусім, у ГРУ та ФСБ РФ.

Про це розповів начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в інтерв'ю Укрінформу.

"У ГРУ є військові частини, які є спеціальними підрозділами. Наприклад, частина 74455 – це SandWorm, частина 26155 – це АРТ-28. І таких багато. Кожна з них спеціалізується на конкретних напрямках. SandWorm – на атаках по енергетиці, на телекомі, інтернет-провайдерах, операторах зв’язку. Там є окремі люди, які пишуть шкідливі програмні засоби, рухаються мережею, надсилають фішингові листи тощо. У ФСБ є "Армагеддон", "Turla", "Dragonfly", - повідомив Вітюк, додавши, що кожна спецслужба має по дві-три АРТ-групи.

Він додав, що у Росії запущена так звана національна кібернаступальна програма.

-"У цьому плані в Росії відносно стабільно, кадрові зміни не дуже часто відбуваються, а коли й стаються, то люди на зразок Серебрякова (один із керівників військової частини ГРУ ГШ - ред.) хоч і переміщуються, але так чи інакше у цьому середовищі залишаються. До речі, до військової частини 74455, SandWorm, він проходив службу в частині 26155, АРТ-28", - розповів Вітюк.

Також читайте Проросійські хакери лякають масштабною кібератакою на уряд України: що відомо

Як у Росії готують та де беруть хакерів

Хакерські угруповання, за його словами, у Росії постійно розширюються, з’являються нові групи. Окрім того, що вони набирають і розширюють штат хакерських підрозділів у власних спецслужбах, також здійснюють вербувальну і навчальну кампанії.

"Офіцери ГРУ і ФСБ відряджені у військові вузи, в яких є ІТ-спеціальності, у цивільні політехнічні університети, де вводяться спеціальні кібернаступальні дисципліни для студентів старших курсів. Їх конкретно навчають, яким чином атакувати об’єкти критичної інфраструктури. Це стосується не лише України. Вивчають специфіку різних країн НАТО, країн Близького Сходу – держав, з якими потенційно Росія планує чи передбачає можливість військових дій. Якщо зараз у нас триває перша кібервійна, то Росія паралельно готується і до першої світової кібервійни! Вони дуже серйозно цим займаються", - наголосив начальник кібербезпеки СБУ.

Також читайте В чипах Apple знайшли вразливість, якою можуть скористатися хакери

Процес набору хакерів у РФ

Вітюк розповів, що на замовлення спецслужб у російських вузах проводяться науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи, за результами яких обирають найкращих студентів, яким і пропонують приєднатися до хакерських угруповань.

"Наприклад, яким чином отримати доступ до документів, як атакувати системи життєзабезпечення в тій чи іншій країні, того чи іншого регіону, яке обладнання використовується на системах логістики, і яким чином можна автоматизувати проникнення до якихось систем. У подальшому формуються списки кращих студентів, яких направляють на роботу безпосередньо до спецслужб, наприклад, до ГРУ", - повідомив він.

Начальник кіберзахисту СБУ пояснив, що це робиться, щоб максимально збільшити потенційну кількість і якість кібератак.

"Для цього і готують професіоналів, які здатні проводити деструктивні кібератаки, направлені на серце ІТ-системи. Також широко використовують профільних спеціалістів в тій чи іншій галузі", - підсумував він.

Нагадаємо, у СБУ розповіли важливі подробиці зламу "Києвстару" і хто насправді за ним стоїть.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.