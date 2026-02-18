Російські генерали шокували заявою про відключення Starlink

Міноборони РФ / © Міноборони Росії

У Міністерстві оборони РФ заявили, що системи супутникового зв’язку Starlink використовувалися для «введення противника в оману», а їх відключення нібито не спричинило жодних проблем для підрозділів окупаційної армії.

Про це заявив заступник міністра оборони держави-агресорки Олексій Криворучко в коментарі пропагандистам телеканалу «Россия1», передає Clash Report.

За його словами, системи зв’язку, які перебувають у користуванні підрозділів російської окупаційної армії, «працюють краще», ніж термінали американського супутникового зв’язку.

Начальник головного управління зв’язку збройних сил РФ Валерій Тишков, озвучуючи офіційну версію Кремля, заявив, що Starlink використовувався лише окремими підрозділами окупаційної армії винятково для того, щоб «ввести противника в оману». Мовляв, вони спеціально вдавали, що залежать від американських супутників.

Військові експерти назвали цю заяву російських генералів верхом цинізму та дурості, зазначивши, що катастрофа зі зв’язком і керуванням дронами після блокування Starlink змушує Кремль вигадувати паралельну реальність, де вони «перемагають» навіть без інтернету.

«Спочатку крали термінали через „сірі“ схеми, а коли їх перетворили на „цеглу“ — заявили, що це був план з дезорієнтації», — іронізують у коментарях.

Нагадаємо, після того, як компанія SpaceX заблокувала незаконне використання супутникового інтернету Starlink російськими військовими, армія РФ зазнала серйозних проблем зі зв’язком на фронті. Це призвело до різкого зростання втрат і зниження інтенсивності штурмових дій.