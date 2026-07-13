Російські генерали живуть у страху: полковник Британії назвав одну з найефективніших спецслужб світу

Кожен російський генерал живе у страху, вважає полковник у відставці Геміш де Бреттон-Гордон / © Associated Press

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Українська Служба безпеки за понад чотири роки повномасштабної війни перетворилася на одну з найефективніших і найрезультативніших спецслужб світу. Водночас кожен російський генерал, виробник зброї чи колабораціоніст тепер змушений замислюватися, чи не перебуває він під постійним наглядом української розвідки.

Таку оцінку українській спецслужбі дав британський військовий експерт, полковник у відставці Геміш де Бреттон-Гордон у колонці для The Telegraph.

За словами автора, серія операцій, які приписують СБУ — від ударів по стратегічних об’єктах у глибині Росії до ліквідації високопоставлених військових та осіб, що співпрацюють із Кремлем, — демонструє кардинальну зміну можливостей українських спецслужб.

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Бреттон-Гордон назвав СБУ «надзвичайною гібридною організацією», яка поєднала кілька моделей роботи.

«СБУ стала надзвичайною гібридною організацією. Вона успадкувала жорсткі методи радянських спецслужб, поєднала їх із точністю та сміливістю, які традиційно асоціюються з ізраїльським „Моссадом“, а також із сучасними технологіями, системами спостереження та обміном розвідданими, характерними для західних спецслужб. Це надзвичайно потужне поєднання», — написав експерт.

На його думку, не менш важливим за фізичне знищення цілей є психологічний ефект від таких операцій.

«Кожен російський генерал, офіцер спецслужб, виробник зброї чи колабораціоніст тепер повинен замислюватися, чи не стежать за ним. Сумнів є однією з найпотужніших видів зброї в розвідувальній війні. Коли з’являється страх, він підриває впевненість, ускладнює ухвалення рішень і змушує противника витрачати величезні ресурси лише на власний захист», — зазначив полковник.

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Він також звернув увагу на операцію «Павутина», під час якої українські безпілотники атакували стратегічні авіабази на території РФ. На його переконання, ця операція показала рівень планування і винахідливості, який раніше здавався майже неможливим, а також змусила Кремль захищати території, які він вважав недосяжними для українських ударів.

Бреттон-Гордон наголосив, що успіхи України пояснюються не лише технологіями, а й глибоким розумінням російського суспільства, мови та внутрішніх процесів, що значно полегшує роботу з агентурою і проведення операцій.

На думку британського експерта, досвід України вже став важливим уроком для країн НАТО. Він вважає, що сучасні війни дедалі більше виграють завдяки нестандартним рішенням, розвідці, технологіям і швидкому впровадженню інновацій, а не лише перевазі у традиційних видах озброєння.

Тим часом очільник РФ Володимир Путін погрожує «дзеркальною відповіддю» Україні за удари по території федерації.

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