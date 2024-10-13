Російські і німецькі військові разом взяли участь у спортивних змаганнях - Bild

Військовослужбовці РФ та Німеччини взяли участь у змаганнях і заходах Міжнародної ради військового спорту (CISM).

Про це повідомляє Bild.

Видання пише, що Міжнародна рада військового спорту (CISM), на відміну від більшості інших спортивних організацій, не виключила РФ і регулярно проводить заходи за участі російські військових.

Зокрема, у лютому 2024 року на змаганнях зі стрільби з лука в Бангладеш восьмеро росіян на знімках з церемонії нагородження позували поруч з сімома німцями, зокрема й із головою делегації ФРН підполковником Крістіаном Люцкендорфом.

"На загальному фотознімку, зробленому під час 79-ї Генеральної асамблеї CISM у травні в Танзанії, віцепрезидент організації, полковник Бундесверу Дірк Шведе стоїть в одному ряду з начальником Військового інституту фізичної культури (ВІФК), генерал-майором Олегом Боцманом. Інше фото демонструє Шведе, який розмовляє на Генасамблеї з начальником відділу науково-дослідного центру ВІФК, підполковником Андрієм Політовим", - йдеться в повідомленні.

У Мінооборони Німеччини запевнили, що після появи цих фото "обговорили ситуацію з відповідальними особами".

"З учасниками з-поміж військовослужбовців Бундесверу було проведено бесіду. Було чітко дано зрозуміти, що такі фотографії неприйнятні", - зазначили в оборонному відомстві.

"Ми відреагували на те, що трапилося: з літа проводять перевірки щодо участі в заходах російських і білоруських військовослужбовців, і якщо інформацію підтверджують, то участь", - заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Раніше ми писали, що Німеччина більше не відправлятиме важку військову техніку до України.

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