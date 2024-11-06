Російські інструктори з БпЛА можуть бути направлені до Пхеньяна: у ЦПД РНБО пояснили мету Кім Чен Ина

Російські інструктори з БпЛА можуть бути направлені до Пхеньяна. Вони навчатимуть роботи з FPV-дронами, вибухівкою для них, її виготовлення, експлуатації ударних дронів та дронів зі скидами.

Про це сказав голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Це потрібно Кім Чен Ину для підвищення ставок на корейському півострові і окремого терору прикордоння. Але я не дуже вірю у повноцінну війну", – зазначив Коваленко.

Він наголосив: Південна Корея за ситуацією стежать глибоко. Це найбільш зацікавлена сторона як у допомозі Україні, так і в отриманні будь-якої інформації щодо діяльності військових КНДР на території Росії. Зокрема, вони готові ділитися даними щодо виявлення осіб з Північної Кореї, які залучені до боїв на Курщині на боці РФ.

Нагадаємо, Північна Корея підтримуватиме Росію до перемоги над Україною. Про це в пʼятницю, 1 листопада, заявила міністерка закордонних справ КНДР Цой Сон Хі, перебуваючи з візитом у Москві. Натомість США лише закликали Пхеньян вивести свої війська з Росії, наголошуючи, що звернення по допомогу до Північної Кореї свідчить про відчай Кремля і проблеми Путіна з мобілізаційним ресурсом.

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