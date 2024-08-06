Російські інвестори знайшли нову схему розблокування активів у Європі: деталі

Російські інвестори знайшли нову схему розблокування активів у Європі. Їх продають їх брокерам без відкриття рахунку. Для цього не потрібний паспорт чи посвідка на проживання ЄС. Необхідно лише, аби брокер мав статус контрольованої іноземної компанії.

Про це з посиланням на юристів санкцій і представника одного з європейських брокерів повідомляє "РБК.Інвестиції".

Російські приватні інвестори, які домоглися розблокування активів у європейському депозитарії Euroclear, вже продають свої активи брокерам без відкриття рахунку. Нова схема працює з брокерами, які мають статус контрольованої іноземної компанії. Тобто - юрособа, яка частково належить російському податковому резиденту.

Партнер BGP Litigation Сергій Гландін розповів, що саме такі брокери викуповують у російських інвесторів заблоковані активи і навіть кошти, укладаючи договір. За його словами, цей документ набирає чинності на момент отримання бельгійської ліцензії.

У класичній схемі розблокування активів з отриманням індивідуальної ліцензії інвестор повинен мати щонайменше рахунок у європейському брокері, а в ідеалі - паспорт чи посвідку на проживання однієї з країн ЄС. Нововведення схеми в тому, що на розблокування активів таким чином подаються інвестори, які зовсім не пов'язані з Європою. Гландін пояснює, що їм не доводиться звертатися за погодженням угоди до урядової комісії з контролю за здійсненням іноземних інвестицій, достатньо звернення до Казначейства Бельгії із укладеним брокерським договором.

Також важливо, щоб інвестор подав заявку на ліцензію до європейського регулятора не на переведення активів - а саме на продаж, наголошує заступниця директора юридичного департаменту інвестиційного банку "Сінара" Олена Рязанова. Своєю чергою, Гландін пояснює: коли ліцензію отримано, брокер сам починає процедуру з перестановки паперів з Національного розрахункового депозитарію до Euroclear.

"Він направляє до Euroclear платіжне доручення разом із цією ліцензією. Як тільки йому переставлять заблоковані на субрахунку в НРД гроші чи папери, то у брокера виникає обов'язок цьому російському приватному інвестору виплатити ціну", - розповів експерт.

У його практиці існує один такий кейс. Втім, результату щодо нього поки немає, бо інвестор очікує на отримання ліцензії Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) США. Після того, як група Мосбіржі, до якої входить НРД, потрапила під санкції США, Euroclear, крім ліцензії регулятора ЄС, додатково вимагає американську ліцензію.

Згідно з російським законодавством, якщо брокер не має статусу контрольованої іноземної компанії, то для укладання угоди з нерезидентом з "недружніх" країн необхідно отримати дозвіл правкомісії, наголошує Олена Рязанова. В Європі цей статус брокера не впливає безпосередньо на розблокування активів: для Казначейства Бельгії важливим є лише те, щоб папери викупив резидент ЄС. Тому договір купівлі-продажу можна укласти як з брокером, так і з фізособою з європейською посвідкою на проживання або паспортом, зазначає вона. Рязанова знає про один успішний випадок, у якому росіянин без іноземного паспорта та ПТП подарував цінні папери синові.

Нагадаємо, президент України Володимири Зеленський 5 серпня повідомив, що 3,9 млрд вже надійшли, чекаємо ще на 4 від ЄС та 50 від російських заморожених активів.

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