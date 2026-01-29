Російські хакери б’ють рекорди: кібератаки з Москви досягли історичного максимуму

Російські хакери / © Reuters

Реклама

Служба національної безпеки Латвії (SAB) попередила, що кібератаки та диверсійні дії Росії проти країни не втрачають активності, хоча більшість інцидентів поки що не призвели до серйозних збоїв у роботі критичної інфраструктури.

Про це йдеться у щорічному звіті агентства, опублікованому цього тижня.

2025 року Латвія зафіксувала рекордну кількість кіберзагроз, що значно перевищує рівень до вторгнення Росії в Україну 2022 року. Більшість інцидентів були пов’язані з кіберзлочинністю та цифровим шахрайством, але деякі випадки містили спроби вторгнення, поширення шкідливого ПЗ та DDoS-атаки на державні та муніципальні сервіси.

Реклама

За даними SAB, Росія залишається головним джерелом кіберзагроз для Латвії, мотивованих як стратегічними цілями Москви, так і підтримкою України на політичному та матеріальному рівнях. Агентство також попереджає про високі ризики для операційних технологічних систем у сфері енергетики, водопостачання та транспорту через недостатній захист від кібератак.

Представники SAB зазначають, що хактивістські групи, пов’язані з Росією, демонструють готовність атакувати промислові системи, здебільшого з метою короткочасних збоїв, залякування населення та покарання країн, що підтримують Україну. Наприклад, у липні 2025 року після оголошення про міжнародний контракт латвійської компанії на безпілотники відбулася масштабна DDoS-атака, яка не вплинула на доступність сервісів.

SAB підкреслює, що загроза з боку Росії залишатиметься високою незалежно від кінця війни в Україні, і Москва готова продовжувати ворожі дії 2026 року та надалі. У звіті також зазначається, що сприйняття Латвії Росією стає схожим на те, як Москва оцінювала Україну до повномасштабного вторгнення, що може згодом призвести до більш агресивних дій.

Нагадаємо, що у жовтні 2025 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія веде "гібридну війну" проти Європи через кібератаки, саботаж і провокації. "Це гібридна війна, і ми повинні ставитися до неї дуже серйозно", — підкреслила вона.

Реклама

Що відомо про хакерські атаки РФ

Нагадаємо, Польща наприкінці минулого року опинилася за крок від масштабного блекауту через кібератаку на енергетичну інфраструктуру, яка могла залишити без електропостачання до пів мільйона людей. За цією атакою з великою ймовірністю стоїть російське хакерське угруповання Sandworm, пов’язане з воєнною розвідкою РФ.

Також у Польщі наприкінці 2025-го відбулася кібератака на низку установок, які відповідають за електроенергію. Через це країна ледь не занурилася в пітьму.