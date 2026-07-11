Російські хакери зламують камери в Європі, щоб стежити за допомогою Україні

РФ зламує камери у країнах НАТО / © pixabay.com

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Російські хакери зламують підключені до інтернету цивільні IP-камери в країнах НАТО, щоб стежити за маршрутами постачання військової допомоги Україні.

Про це йдеться у спільній заяві Генеральної служби розвідки та безпеки (AIVD) та Військової розвідки (MIVD) Нідерландів.

За даними спецслужб, масштабна кібероперація спрямована на камери, встановлені вздовж логістичних маршрутів військових перевезень у країнах Європи, зокрема в Нідерландах. У такий спосіб російські хакери намагалися з’ясувати, яке саме озброєння та військова техніка передаються Україні.

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У ході спільного розслідування фахівці встановили, що в Нідерландах було зламано невелику кількість камер, розташованих безпосередньо на маршрутах військової логістики.

Наразі власників цих пристроїв уже попередили про загрозу, а відповідні організації вживають необхідних заходів для посилення кібербезпеки.

У розвідці наголосили, що Нідерланди залишаються однією з ключових цілей російських спецслужб через роль країни як важливого логістичного вузла та її активну військову підтримку України.

Розслідування також показало, що більшість зламаних камер були погано захищені. Вони використовували стандартні паролі, працювали на застарілому програмному забезпеченні або взагалі залишалися із заводськими налаштуваннями.

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Як зазначають спецслужби, найчастіше йдеться про недорогі китайські IP-камери Hikvision та Dahua, а також системи «розумних» дверних дзвінків, які власники встановлюють для охорони житлових будинків або бізнесу.

При цьому більшість користувачів навіть не підозрюють, що їхні пристрої могли бути зламані та використовуватися російськими хакерами для стеження.

Раніше повідомлялося, що російські хакери викрали облікові дані співробітників Міністерства закордонних справ Великої Британії та місцевих органів влади.

Ми раніше інформували, що спецслужби РФ атакували месенджери посадовців в Україні, Європі та США.

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