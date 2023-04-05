Російські коміки висміяли вбивство Татарського: їх можуть звинуватити у "виправданні тероризму"

Слідчий комітет РФ проведе перевірку коміків через цей виступ.
Російські коміки Олександр Долгополов та Гарік Оганісян виконали пародію на вбивство пропагандиста-"військора" Владлена Татарського.
На опублікованому відео виступи Долгополов виходить із пакетом на сцену, де виступає Оганісян, та дарує йому статуетку. Останній ставить її поряд із собою. Глядачі у залі відреагували сміхом та бурхливими оплесками.
Телеграм-канал "Shot" повідомляє, що концерт проходив у Берліні.
За інформацією російських ЗМП, слідчий комітет РФ проведе перевірку коміків через цей виступ. На гумористів можуть порушити кримінальну справу за "виправдання тероризму".
Зазначимо, що Гарік Оганесян виїхав із Росії після початку повномасштабного вторгнення до Українуи. Долгополов утік із Росії через політичні переслідування ще 2020 року.
Зокрема, Долгополов заявляв:
- "Навіть якщо Путін вийде і скаже: "Знаєте що? Я видаю указ за яким усі росіяни повинні стрибнути в лаву!", ці люди подивляться і такі: "О, боже мій, який жах! Де ми знайдемо лаву, Володимире Володимировичу? У нас немає лави у дворі. Що нам робити, наш мудрий вождь?
- "Я зауважив, що після виборів все населення нашої країни розділилося буквально на дві частини, бо тепер з одного боку люди, які "За Путіна", а з іншого боку люди, які вміють читати, писати, робити логічні висновки".
Нагадаємо, що 2 квітня російський пропагандист Владлен Татарський (справжнє ім'я Максим Фомін) загинув після вибуху у Санкт-Петербурзі. У Мережі показали момент вибуху у кафе, де загинув пропагандист Татарський. Дівчина подарувала йому статуетку з вибухівкою. Нею виявилася Дар'я Трепова, яку вже затримали.
ТСН.ua зібрав усе, що відомо про його біографію.
В Офісі президента відповіли, чи Україна причетна до вбивства пропагандиста Татарського. У РФ звісно ж заявили, що "операцію спланували та організували в Україні".
Відповідальність за ліквідацію пропагандиста Татарського взяла Національна Республіканська Армія.