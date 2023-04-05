Російські коміки висміяли вбивство Татарського: їх можуть звинуватити у "виправданні тероризму"

Російські коміки Олександр Долгополов та Гарік Оганісян виконали пародію на вбивство пропагандиста-"військора" Владлена Татарського.

На опублікованому відео виступи Долгополов виходить із пакетом на сцену, де виступає Оганісян, та дарує йому статуетку. Останній ставить її поряд із собою. Глядачі у залі відреагували сміхом та бурхливими оплесками.

Телеграм-канал "Shot" повідомляє, що концерт проходив у Берліні.

За інформацією російських ЗМП, слідчий комітет РФ проведе перевірку коміків через цей виступ. На гумористів можуть порушити кримінальну справу за "виправдання тероризму".

Зазначимо, що Гарік Оганесян виїхав із Росії після початку повномасштабного вторгнення до Українуи. Долгополов утік із Росії через політичні переслідування ще 2020 року.

Зокрема, Долгополов заявляв: