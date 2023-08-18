Російські комуністи заступилися за священника, який освятив пам’ятник Сталіну: згадали “заслуги перед церквою”

Священника РПЦ ієрея Антонія (Татаринцева), який освятив у російському місті Великі Луки 8-метровий пам’ятник радянському кривавому диктатору Йосипу Сталіну, несподівано підтримала Комуністична партія Російської Федерації.

Прессекретар КПРФ Олександр Ющенко у коментарі виданню “Подъем" заявив, що Сталін був “знаковою постаттю” для Російської православної церкви.

“Сталін відновив патріаршество 1943-го року. Саме Сталін відновив взаємини держави та церкви, які були порушені. Тому, зокрема, це заслуга Сталіна у цьому, що сьогодні патріарх Московський і всієї Русі служить”, - заявив речник російських комуністів.

На його думку, службова перевірка, яку розпочало єпархіальне управління щодо ієрея Антонія, породжує “протиріччя”, через які “відбуваються спалення Корану”.

Прессекретар КПРФ закликав церковників до терпимості.

“У патріарха [Кирила], можливо, є певні претензії до фігури Сталіна, а в мільйонів людей сьогодні затребувана постать Сталіна”, - нахабно заявив представник партії, ідеологія якої призвела до великої кількості невинних жертв у Радянському Союзі, зокрема, й серед священнослужителів, які сповідували різні релігії.

Нагадаємо, у Псковській області РФ представник Російської православної церкви освятив пам'ятник Сталіну. У місцевому єпархіальному управлінні заявили, що участь священнослужителів на цьому заході відбувалася “без благословення та погодження”, і призначили службову перевірку.

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