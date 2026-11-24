Знищений корвет «Меркурій» / © "Схеми"

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Українські морські дрони уразили російський корвет «Меркурій» у лівійському порту — далеко за межами Чорного моря.

Про це повідомляє The Telegraph.

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За даними видання, ціллю став корвет водотоннажністю 2200 тонн і завдовжки 104 метри. На борту судна перебував екіпаж чисельністю близько 90 осіб. Корабель був озброєний ракетами, торпедами, 100-міліметровою головною гарматою та двома 30-міліметровими гарматами з радіолокаційним наведенням.

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Будівництво «Меркурія» тривало вісім років, а до складу російського флоту його ввели лише 2023 року. Тобто йшлося про відносно новий бойовий корабель. За інформацією The Telegraph, він затонув безпосередньо біля причалу. На борту також перебував вертоліт Ка-27, який було втрачено разом із судном.

Крім того, за кілька годин після ураження корвета в морі атакували ще одну ціль — вантажне судно. Міністерство оборони Росії на момент публікації матеріалу не прокоментувало ці повідомлення.

Служба безпеки України повідомила, що морські безпілотники запустили з так званого корабля-носія. За даними відомства, апарати змогли уникнути вогню російської оборони з повітря, моря та суші. Водночас у СБУ не розкрили ані назву судна, з якого стартували дрони, ані місце його відправлення.

The Telegraph із посиланням на анонімних лівійських чиновників пише, що безпілотники могли діяти з бази на заході Лівії, яка перебуває під управлінням України. Водночас ця інформація не отримала офіційного підтвердження з боку Києва.

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Видання нагадує, що ще в березні російське Міністерство транспорту звинувачувало Україну в ударі з лівійського узбережжя після атаки на російський газовоз. Однак українська сторона тоді не підтверджувала таких повідомлень.

Аналітики The Telegraph звернули увагу на значення технології запуску морських дронів із корабля-носія. Якщо безпілотники можуть долати значні відстані від такого судна, їхнє застосування вже не обмежується акваторією Чорного моря.

«Обмеженість географічного простору Чорного моря, природно, створює сприятливі умови для використання невеликих безпілотних надводних суден. Запуск їх з базового корабля теоретично розширює зону їхнього застосування до будь-якого моря у світі», — пояснює видання.

Окрему увагу журналісти приділили російській військовій присутності в Лівії. Раніше Москва використовувала порт Тартус у Сирії як важливий логістичний пункт для операцій у Середземному морі. Однак після зміни влади в Дамаску в серпні було оголошено, що російські військові об’єкти там перепрофілюють на спільні навчальні центри.

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«Позбавлена суверенної військово-морської бази, Росія звернулася до східної Лівії», — зазначає The Telegraph.

За інформацією СБУ, одним із завдань корвета «Меркурій» був супровід російських суден постачання в Середземному морі. Видання припускає, що українська операція стала можливою завдяки точним розвідувальним даним.

За описом The Telegraph, українські оперативники знали про маршрут російського військового транспортного судна, яке прямувало до Бенгазі з вимкненим транспондером. Також було відомо, що його регулярно супроводжував корвет «Меркурій». Українська сторона відстежила корабель, розмістила сім морських дронів у зоні ураження та протягом кількох годин атакувала обидві цілі, попри російські контрзаходи. У СБУ цю операцію назвали «унікальною».

На думку видання, інцидент демонструє, що українські можливості ураження російських морських цілей більше не обмежуються Чорним морем. Логістичні маршрути Росії простягаються від Балтійського до Середземного моря, а отже, під загрозою можуть опинятися об’єкти на різних ділянках цих шляхів постачання.

Раніше повідомлялося, що у Лівії назвали затоплення російського корвета в Бенгазі «оголошенням війни» та звернулися до Радбезу ООН.

Ми раніше інформували, що у Мережі опублікували свіжі супутникові фото після удару по кораблях Росії у порту Бенгазі (Лівія).

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