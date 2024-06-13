Російські кораблі на Кубі: яку загрозу вони становлять для США — аналіз The Telegraph

Відправлені в Карибський регіон кораблі не засвідчують російську силу і могутність, а радше виконують місію демонстративного “круїзу”.
Оперативна група російських ВМС у складі трьох кораблів та одного підводного човна, відправлена Кремлем з “візитом” на Кубу, у разі “гарячого” протистояння з американцями в Карибському регіоні протрималася б на поверхні лічені хвилини. Довше поморочитися довелося б хіба із російським підводним човном.
Як зазначив аналітик британського видання The Telegraph Том Шарп, "якби з якоїсь причини треба було знищити цю групу, один американський або британський атомний підводний човен міг би зробити це без сторонньої допомоги".
У цьому контексті оглядач нагадав, що російський флот зазнав поразки в Чорному морі від України - держави, яка фактично не має військово-морського флоту.
На думку аналітика, відправлені на Кубу кораблі не засвідчують російську силу і могутність, а радше виконують місію демонстративного “круїзу”.
"Російський ведмідь, можливо, і не беззубий, але зубів і пазурів у нього менше, ніж можна було б подумати", - пише The Telegraph.
Які кораблі відправив Путін на Кубу
РФ відправила на Кубу ракетний фрегат "Адмірал Горшков", атомний підводний човен “Казань” класу “Ясень”, нафтовий танкер проєкту 23130 і рятувальний буксир проєкту Р-5757.
Оглядач The Telegraph відзначив, що фрегат "Адмірал Горшков" належить до перших великих військових кораблів, збудованих в Росії після розпаду Радянського Союзу. За його словами, він добре озброєний, як для своїх розмірів: може нести крилаті ракети великої дальності "Калібр", протикорабельні "Онікс", має протичовнову систему “Ответ” та 32 пускових гнізда для зенітних ракет "Ресурс".
“Адаптивні ракетні труби також можуть прийняти широко розрекламовану гіперзвукову крилату ракету “Циркон”, яку Володимира Путіна ще в 2018 році назвав нестримною. Однак, так само Путін вихваляв ракету “Кинджал”, яку багато разів зупиняли американські перехоплювачі Patriot в Україні, і, швидше за все, “Циркони” також були зупинені”, - написав Том Шарп.
На "Горшкові" також встановлено великокаліберну гармату, зенітні гармати ближнього бою, торпедні апарати і вертоліт. Загалом, як зазначив оглядач, він би із задоволенням покерував таким кораблем, але в Росії лише три фрегати типу “Горшкова”.
Підводний човен класу "Ясень" було добудовано тільки 2014 року. Він потужний, скритний і добре озброєний. Ці човни можуть приймати на борт ракети "Калібр", "Онікс", "Циркон" і важкі торпеди. Росія має чотири "Ясени" в морі і навряд чи ця кількість збільшиться.
Нафтовий буксир - цілком стандартна модель. Єдиний недолік, що заправлятися пальним на ходу у відкритому морі росіяни досі не навчилися - їм доводиться вставати на якір, щоб поповнити запаси пального. Це сильно обмежує їхні можливості та здатність залишатися на завданні.
Присутність рятувального буксира в складі оперативної групи, на думку оглядача, свідчить про, мабуть, виправдану недовіру до надійності російських кораблів.
Нагадаємо, російська військово-морська група, що складається з трьох кораблів і атомного підводного човна, відвідує порт Гавани з 12 по 17 червня.