Російські кораблі на Кубі: яку загрозу вони становлять для США — аналіз The Telegraph

Відправлені в Карибський регіон кораблі не засвідчують російську силу і могутність, а радше виконують місію демонстративного “круїзу”.

Оперативна група російських ВМС у складі трьох кораблів та одного підводного човна, відправлена Кремлем з “візитом” на Кубу, у разі “гарячого” протистояння з американцями в Карибському регіоні протрималася б на поверхні лічені хвилини. Довше поморочитися довелося б хіба із російським підводним човном.

Як зазначив аналітик британського видання The Telegraph Том Шарп, "якби з якоїсь причини треба було знищити цю групу, один американський або британський атомний підводний човен міг би зробити це без сторонньої допомоги".

У цьому контексті оглядач нагадав, що російський флот зазнав поразки в Чорному морі від України - держави, яка фактично не має військово-морського флоту.

На думку аналітика, відправлені на Кубу кораблі не засвідчують російську силу і могутність, а радше виконують місію демонстративного “круїзу”.

"Російський ведмідь, можливо, і не беззубий, але зубів і пазурів у нього менше, ніж можна було б подумати", - пише The Telegraph.

Які кораблі відправив Путін на Кубу

РФ відправила на Кубу ракетний фрегат "Адмірал Горшков", атомний підводний човен “Казань” класу “Ясень”, нафтовий танкер проєкту 23130 і рятувальний буксир проєкту Р-5757.

Оглядач The Telegraph відзначив, що фрегат "Адмірал Горшков" належить до перших великих військових кораблів, збудованих в Росії після розпаду Радянського Союзу. За його словами, він добре озброєний, як для своїх розмірів: може нести крилаті ракети великої дальності "Калібр", протикорабельні "Онікс", має протичовнову систему “Ответ” та 32 пускових гнізда для зенітних ракет "Ресурс".

Російський ракетний фрегат "Адмірал Горшков" входить у порт Гавани / Фото: Associated Press

“Адаптивні ракетні труби також можуть прийняти широко розрекламовану гіперзвукову крилату ракету “Циркон”, яку Володимира Путіна ще в 2018 році назвав нестримною. Однак, так само Путін вихваляв ракету “Кинджал”, яку багато разів зупиняли американські перехоплювачі Patriot в Україні, і, швидше за все, “Циркони” також були зупинені”, - написав Том Шарп.

На "Горшкові" також встановлено великокаліберну гармату, зенітні гармати ближнього бою, торпедні апарати і вертоліт. Загалом, як зазначив оглядач, він би із задоволенням покерував таким кораблем, але в Росії лише три фрегати типу “Горшкова”.

Підводний човен класу "Ясень" було добудовано тільки 2014 року. Він потужний, скритний і добре озброєний. Ці човни можуть приймати на борт ракети "Калібр", "Онікс", "Циркон" і важкі торпеди. Росія має чотири "Ясени" в морі і навряд чи ця кількість збільшиться.

Російський підводний човен "Казань" у порту Гавани / Фото: Associated Press

Нафтовий буксир - цілком стандартна модель. Єдиний недолік, що заправлятися пальним на ходу у відкритому морі росіяни досі не навчилися - їм доводиться вставати на якір, щоб поповнити запаси пального. Це сильно обмежує їхні можливості та здатність залишатися на завданні.

Присутність рятувального буксира в складі оперативної групи, на думку оглядача, свідчить про, мабуть, виправдану недовіру до надійності російських кораблів.

Нагадаємо, російська військово-морська група, що складається з трьох кораблів і атомного підводного човна, відвідує порт Гавани з 12 по 17 червня.