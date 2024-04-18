Російські кораблі створюють загрозу в Балтійському морі — очільник МЗС Швеції

Близько половини всієї російської нафти, що транспортується морем, проходить через Балтійське море та води Данії.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом закликав до запровадження нових правил і механізмів, щоб запобігти екологічній катастрофі через застарілий флот Росії у Балтійському морі. Насамперед йдеться про загрозу від російських суден, які перевозять нафту.

Про це очільник шведського зовнішньополітичного відомства заявив в інтерв’ю The Guardian під час свого першого візиту до Лондона після того, як Швеція стала членом НАТО.

За його словами, близько половини всієї російської нафти, що транспортується морем, проходить через Балтійське море та води Данії, часто під “фантомними” прапорами та з використанням міжнародних вод для уникнення контролю. Цей нафтовий флот генерує величезні прибутки для військової машини Росії в обхід західних санкцій.

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Через небезпеку аварії та розливу нафти два тижні тому міністри закордонних справ країн Балтії провели стратегічну зустріч на острові Готланд, щоб обговорити, як поводитися з російським флотом.

“Те, що він [російський флот] перевозить нафту, яка підживлює агресію Росії проти України, це досить погано. Але ще гірше те, що Росію, схоже, зовсім не хвилює те, що ці кораблі можуть завдати серйозної шкоди навколишньому середовищу в морях, а в Балтійському морі ситуація і без того делікатна”, — сказав Білльстрьом.

Він також сказав, що кожна держава-член Міжнародної морської організації (IMO) несе відповідальність за дотримання правил і норм IMO і має право вимагати від капітана судна, яке вважається непридатним для плавання, вжити заходів до виходу з порту.

Однак деякі скандинавські країни стурбовані реакцією Росії на таке втручання, оскільки це може посилити переконання Москви, що Балтійське море перетворюється на “озеро НАТО”, куди обмежений доступ Росії. Білльстрьом вважає, що Кремль може звинуватити країни-члени НАТО у порушенні свободи судноплавства.

Нагадаємо, 19 березня цього року у Балтійському морі затонув російський траулер "Капітан Лобанов". У нього влучила ракета військово-морських сил РФ під час навчань.

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