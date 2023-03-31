Російські літаки доставили до Білорусі пускові установки ЗРК С-400: відео “злили” білоруські силовики

На кадрах затримання, яке проводив білоруський ГУБОЗ, зафіксовано російську військову техніку, доставлену літаками до Гомеля.

Під час публікації відео репресій, які застосовують білоруські силовики, у кадр випадково потрапили дві пускові установки ЗРК С-400, які стояли на злітно-посадковій смузі Гомельського аеропорту.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаяюн".

На опублікованому відео підрозділ білоруського ГУБОЗ затримує чотирьох осіб, яких названо “сплячим осередком екстремістів”. Подія начебто відбувається в одному з гаражних кооперативів Гомеля.

Щоправда, на опублікованих кадрах видно, що затримання одного із чоловіків відбувається на території Гомельського аеропорту. На відео можна зауважити дві ЗРК С-400 на злітно-посадковій смузі.

Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Силовики Лукашенка випадково підтвердили, що літаки Ан-124 “Руслан” ВКС РФ привезли до Білорусі не лише ракети, але й пускові установки ЗРК С-400.

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За інформацією моніторингової групи, від 25 по 31 березня 2023 року до аеропорту “Гомель” прилітало п'ять таких важких транспортних російських літаків.

Нагадаємо, російські літаки могли доставити до сусідньої Білорусі нову партію ракет. Днями було зафіксоване переміщення транспортних літаків з РФ, а також рух військових колон на білоруській території.

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