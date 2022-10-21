Російські літаки підлетіли до повітряного простору Польщі: в небо екстрено підняли винищувачі

Російські літаки два дні поспіль підлітали до кордонів Польщі, яка у складі НАТО. Для перехоплення ворожих літаків екстрено здіймали і талійські винищувачі, які з адіяні в місії з повітряного патрулювання Польщі.

Про це йдеться на сторінці Військово-повітряних сил Італії.

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"Ще два екстрені вильоти винищувачів Eurofighter зі складу ВПС Італії, які задіяні в місії з повітряного патрулювання Польщі. Італійські винищувачі вчора і сьогодні піднімалися в повітря для перехоплення російських літаків, що пролітали поблизу кордонів НАТО", - йдеться у повідомленні.

Росія погрожує напасти на Польщу

Російська Федерація неодноразово погрожувала напасти також і на Польщу. У Варшаві до цього ставляться серйозно і зміцнюють оборону своєю країни. Зокрема, в Міноборони Польщі вважають, що у найближчі три-десять років може з’явитися "серйозний ризик" російського вторгнення. Втім, як підкреслюють, все залежить від того, як закінчиться війна Росії проти України.

У Польщі вважають, що Росії потрібно буде від 3 до 10 років, щоб відновити свій військовий потенціал після колосальних втрат у війні проти України. Після цього країна-агресорка зможе спробувати вторгнутися до країни НАТО.

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